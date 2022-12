Das können Sie an den Weihnachtsfeiertagen in Augsburg erleben

Die Weihnachtsfeiertage verbringen viele Menschen zuhause. Doch es lohnt sich, unterwegs zu sein. In Augsburg gibt es ein buntes Angebot für die ganze Familie.

Weihnachten muss nicht immer nur in den eigenen vier Wänden stattfinden – und auch nicht nur mit der eigenen Familie. Denn auch an den Feiertagen steht das öffentliche Leben in Augsburg nicht still. In der Umgebung ist so einiges los, das Angebot reicht von Kindertheater bis Weihnachtskneipe und ist deshalb auch für alle Altersklassen geeignet. Ein Überblick.

24. Dezember 2022

Der Tag kann mit den Kleinsten der Familie ganz gemütlich starten. Mit dem Weihnachts-Märchen-Frühstück im Märchenzelt in Kriegshaber können Eltern ihren Kindern die Wartezeit aufs Christkind verkürzen. Um 10 Uhr geht's los, es gibt Weihnachtsmärchen, Lagerfeuer, Punsch und Stockbrot.

Und dann ist endlich der Heilige Abend: Die Erwachsenen können um 19 Uhr dann gleich nochmal ins Märchenzelt kommen. Angelika Schuster wird mit Ihnen gemeinsam bei Punsch, Glühwein und Plätzchen feiern und auch sie hat viele wundersame Geschichten parat.

Wer danach noch fit ist, der geht ins Kesselhaus. Dort findet am Heiligen Abend ab 23 Uhr die X-MAS-Party statt. Auf die klassischen Weihnachtspartysongs ist dabei genauso Verlass wie auf gute Stimmung. "Hohohome is where the Kessel ist" heißt es auf der Homepage.

25. Dezember 2022

Um einen Lebkuchenmann geht es ab 15 Uhr im Märchenzelt. Das Märchen ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, dazu gibt's Lebkuchenstockbrot.

Da kann die ganze Verwandtschaft mitkommen: Das Theaterhaus Eukitea veranstaltet um 16 Uhr einen Familien-Winternachmittag mit Theatervorstellung, Live-Musik, Ausstellung, Familienquiz und Winterköstlichkeiten im Café.

Oder doch lieber in die Oper? Im Staatstheater im martini-Park wird Guiseppe Verdis Klassiker "La Traviata" inszeniert. Beginn ist um 18 Uhr.

Macht Geld glücklich? Dieser Frage können Sie um 18 Uhr beim Stück "Nein zum Geld!" im Staatstheater in der Brechtbühne im Gaswerk auf den Grund gehen.

Ein Highlight und für viele auch ein liebgewonnenes Ritual: Die Presley Family präsentiert wieder ihre Las-Vegas-Christmas-Show im Spectrum: Los geht's um 20 Uhr.

Politisch Flagge zeigen und trotzdem feiern? Das geht beim Solidarity Rave for Iran – am 25. Dezember ab 22 Uhr im City Club. Alle Eintrittseinnahmen werden gespendet, um im Iran das Internet wieder für alle zugänglich zu machen.

Oder lieber ab in die Kantine zur letzten open-minded Party in diesem Jahr? Lovepop lädt am ersten Weihnachtsfeiertag ab 23 Uhr ein. Bei der queeren Party legen diesmal drei lokale DJs auf.

26. Dezember 2022

Die ganze Familie kann sich um 15 Uhr im Staatstheater im martini-Park von Alice ins Wunderland entführen lassen. Für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

"Hurra, hurra!" können alle Kleinen wie Großen um 15 Uhr im Abraxas jubeln, denn: Der Pumuckl ist wieder da. Ein Kindertheater.

Für alle, die es lieber etwas klassischer mögen: Um 16 Uhr wird die weltberühmte Ballettgeschichte "Der Nussknacker" im Kongress am Park gezeigt.

Endlich wieder Musical Night in Concert! Ab 19:30 Uhr singt sich das Ensemble im Parktheater Göggingen wieder in die Herzen des Publikums.

Etwas meditativer wird es dagegen um 20 Uhr im Märchenzelt. Die Hangonauten Marius Müller und Tom Simonetti entführen Sie in magische Klangwelten.

Und wer dann vielleicht abends endgültig genug von der Verwandtschaft hat, der kann ab 20 Uhr in der Ballonfabrik noch ein, zwei Bier trinken. Weihnachtskneipe "wie anno dazumal".