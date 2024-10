Verbände fordern Umbenennung des Werner-Egk-Wegs

Nachdem die Werner-Egk-Schule seit dem Schujahresanfang in Grundschule Oberhausen-Mitte umbenannt wurde, fordern die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten (VNN-BdA) und der Regionalverband Deutscher Sinti und Roma auch eine Umbenennung des benachbarten Werner-Egk-Wegs. Man begrüße die Umbenennung der Schule, komme aber auch zum Ergebnis, dass Werner Egk als Namensgeber für eine Straße nicht geeignet sei. Wie berichtet waren antisemitische Äußerungen in Briefen des Komponisten Egk (1901-1983) an seine Frau bekannt geworden, was zur Umbenennung der Schule führte.

„Familie-Reinhardt-Weg“ als Alternativvorschlag

Ein Schild zur Kontextualisierung, wie es die Stadt an anderen Straßenschildern anbrachte (unter anderem Prof.-Messerschmitt-Straße), sei in Egks Fall nicht geeignet, so Harald Munding von der VNN-BdA. Egk habe an der Propagandamaschine mitgewirkt, sei aus musikgeschichtlicher Sicht heute aber irrelevant. Die VNN und der Sinti-und-Roma-Verband schlagen vor, den Weg nach der Sinti-Familie Reinhardt zu benennen. Mitglieder der Familie wurden im KZ Auschwitz getötet. „Dass eine Straße nach Angehörigen einer Minderheit benannt wird statt nach einem überzeugten Nationalsozialisten, wäre ein konkreter Beitrag, um den von der Stadt Augsburg formulierten Slogan ‚Wir alle sind Augsburg‘ mit Inhalt zu füllen“, so Marcella Reinhardt, Vorsitzende des Regionalverbands der Sinti und Roma.

Der Weg in Oberhausen war 2008 nach Werner Egk benannt worden, der Teile seiner Jugend im Stadtteil verbrachte. (skro)