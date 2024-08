Polizei suchte Mittwochabend mit einem Hubschrauber nach vermisstem Senior

Am Mittwochabend hat es nach einer Vermisstenmeldung einen groß angelegten Polizeieinsatz in Augsburg gegeben. Ein 77-jähriger Augsburger wurde von seiner Frau als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder nach Hause gekommen war. Gegen 19.30 Uhr nahm die Polizei die Suche nach dem Senior auf. Zum Einsatz kam laut Polizei neben Spürhunden auch ein Hubschrauber, der offenbar ein Gebiet von Göggingen bis Oberhausen abflog, um aus der Luft zu unterstützen. Nach Angaben der Polizei sei dies besonders wichtig gewesen, da der Vermisste unter gesundheitlichen Problemen leide. Je länger die Suche in so einem Fall andauert, desto gefährlicher sei es für den Vermissten, so ein Polizeisprecher. Um 23 Uhr wurde der Mann schließlich wohlbehalten aufgefunden und die Suche beendet. (phei)