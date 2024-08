Demo geplant: Aktivisten fordern Plärrerumzug ohne Pferde

Exakt 41 Pferde sollen am Samstag beim traditionellen Plärrerumzug teilnehmen. Sie sind an Kutschen eingespannt, in denen Festwirte, Brauereivertreter und Politiker sitzen. Der Umzug führt aus der Innenstadt zum Plärrergelände. Start ist um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße. Tausende Besucher schauen jedes Jahr zu. Geht es nach einem kleineren Kreis von Personen, sollen Pferde künftig nicht mehr am Umzug teilnehmen. Die Mitglieder des Bündnisses verstehen sich nach eigenen Angaben als Tierrechtsaktivisten. Sprecher Waldemar Maier sagt: „Wir leben im Jahr 2024. Mit Pferdekutschen fahren, ist alles andere als zeitgemäß und vor allem Tierquälerei.“ Die Aktivisten haben eine Demonstration angemeldet. Geplanter Ort ist am Rathaus. Ein Augsburger Stadtrat schließt sich der Forderung an.

Demonstration gegen Pferde findet neben dem Rathaus in Augsburg statt

Maier sagt: „Wir fordern einen Plärrerumzug ohne Pferde.“ Die Demonstration soll um 10 Uhr am Fischmarkt beginnen. Es ist der Ort, an dem bis vor Kurzem das Klimacamp war. Die Klimaschützer sind weg, sie haben ihre Aktion beendet. Erstmals wird in Augsburg gegen die Nutzung von Pferden beim Plärrerumzug demonstriert. Wie die Initiatoren vorab mitteilen, handelt es sich bei ihnen um keine offizielle Organisation. Das Bündnis agiere vereins- und parteiübergreifend. Ansprechpartner sind Waldemar Maier und Deniz Schmidt. Während des Plärrerumzugs wird neben dem Rathaus mit Plakaten demonstriert, heißt es. Nach Ende des Umzugs möchten sich die Demonstranten mit sichtbarem Abstand dem Zug anschließen. Mehr als 2200 Teilnehmer soll der Umzug umfassen.

Laut Stadt sind für die Demonstration am Samstag rund 50 Teilnehmer angekündigt. Stadtrat Roland Wegner (V-Partei) macht sich zum politischen Fürsprecher der Aktion. Wegner hat einen Antrag gestellt, um das Thema politisch aufzuarbeiten. Seine Forderung lautet: „Die Nutzung von Pferdekutschen im Stadtgebiet Augsburg wird untersagt. Das Gleiche gilt für die Teilnahme beziehungsweise den Einsatz von Pferden an Umzügen und Festen.“

Keine Pferde mehr beim Plärrerumzug? Stadtrat Wegner begründet seinen Antrag

Ihm gehe es um das Tierwohl, sagt Wegner. Pferde würden gezwungen, auf harten Straßen – also Asphalt oder Pflaster – körperliche Leistungen zu erbringen, „was zu gesundheitlichen Problemen wie Hufschäden, Lahmheit und Muskelverspannungen führen kann“. Insbesondere bei Umzügen und anderen öffentlichen Veranstaltungen seien Pferde einer Vielzahl von weiteren Stressfaktoren ausgesetzt, etwa lauten Geräuschen, Abgasen, Menschenmengen, Wetterereignissen wie Hitze oder Gewitter, Peitschenschlägen und ungewohnter Umgebung. Wegner kündigt an, dass er selbst am Umzug teilnehmen werde. Er sitze in einer Kutsche, „die im Sinne meines Antrags“ ohne Pferde vorankomme.

Icon Vergrößern Ministerpräsident Markus Söder und Augsburgs Oberbürermeisterin Eva Weber saßen im Vorjahr in einer Kutsche. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Ministerpräsident Markus Söder und Augsburgs Oberbürermeisterin Eva Weber saßen im Vorjahr in einer Kutsche. Foto: Peter Fastl

Andreas Schlachta, Organisator des Plärrerumzugs, hat aktuell 16 Kutschen auf der Teilnehmerliste. 41 Pferde kommen zum Einsatz. Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeisterin Eva Weber sitzen unter anderem gemeinsam in einer Kutsche. Der Herbstplärrer beginnt am Freitag, 23. August. Er dauert bis Sonntag, 8. September. Am Eröffnungstag startet das Programm um 16 Uhr auf dem Gelände. Der Bieranstich im Schallerzelt ist um 18 Uhr.