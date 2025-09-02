Von „vernünftig“ bis „Quatsch“: So denken Bürger über die Forderung nach einer Zoo-Schließung

Die Forderung der Augsburger Grünen-Jugend nach einer Schließung des städtischen Zoos bis zum Jahr 2040 sorgt in sozialen Netzwerken für zahlreiche Diskussionen. Die Reaktionen reichen dabei von zu fordern. Als erster Schritt sollen dabei alle Nachzuchten und Neuaufnahmen gestoppt werden. Das Gelände solle am Ende zu einer modernen Bildungseinrichtung für Tier- und Naturschutz umgewandelt werden. Zoos seien ein überholtes Konzept, das heute ethisch nicht mehr vertretbar sei. In den sozialen Netzwerken sorgte die Forderung für kontroverse Diskussionen.

User in sozialen Netzwerken zum Thema Tierhaltung: „Artgerecht ist nur die Freiheit“

Thomas Helfert bezeichnet den Vorstoß des Grünen-Nachwuchs als den „ersten vernünftigen Vorschlag, den ich von den Grünen höre“. Auch er fordert die Schließung des Zoos, nicht nur in Augsburg. Antonietta Tumminello ist ebenfalls fest überzeugt: „Artgerecht ist nur die Freiheit!“

Die Forderung der Grünen-Jugend regt auch allgemeine Auseinandersetzungen zum Thema Tierschutz an. So schreibt Julian Reischl: „Es ist nicht unvernünftig, darüber nachzudenken, wie wir mit der Tierwelt auf unserem Planeten umgehen. Ein legitimer Gedanke ist es, über die Abschaffung von Zoos, Zirkussen und ähnlichem nachzudenken.“ Franziska Weidenauer unterstützt den Vorstoß ebenfalls: „Ich fand Zoo und Zirkus schon immer eine Tierquälerei.“

Einige lehnen die Schließung des Augsburger Zoos nicht völlig ab, kritisieren jedoch die Einseitigkeit der Grünen-Jugend. „Ich verstehe, dass man das Einsperren von Wildtieren ablehnt. Trotzdem würde ich mich für die Meinung der Grünen-Jugend zum Beitrag zur Arterhaltung aussterbender Arten durch Zuchtprogramme der Zoos weltweit interessieren“, schreibt Anke Heb. Für Jessie Spyra ist die Forderung zu kurz gedacht: „Ich finde Zoos auch nicht schön. Allerdings: Wohin mit den Tieren? Sie können in der Wildnis nicht überleben, da sie dies nicht kennen.“ Sie stimme der Grundidee zu, der Lösungsansatz sei aber nicht konkret genug.

Forderung der Grünen Jugend sorgt für in sozialen Medien auch für Spott

Neben vielen Unterstützern der Idee gibt es auch Kritiker. Laura C. Schuster widerspricht der Argumentation der Grünen-Jugend: „Daran sieht man, wie verblendet die Grünen sind. Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Natürlich kann man immer etwas modernisieren und die Haltung verbessern. Ziel muss Nachzucht und Auswilderung bedrohter Tiere sein.“ Daniel Fritsch sieht ebenfalls einen positiven Nutzen in Zoos: „Mal abgesehen von Arbeitsplätzen etc. steckt inzwischen so viel mehr in einem Zoo und auch hinter einem Zoo, als nur ein ‚Relikt‘ eines vergangenen Jahrhunderts.“ Einige Nutzer werden gehässig und sprechen sich allgemein gegen die grüne Jugend und die Partei aus. Alexandra Viaggio-Erlach schreibt: „Man merkt, dass vier Jahre die Fenster in unseren Schulgebäuden nicht geputzt wurden. Die konnten in ihrer eigenen Bubble leben!“