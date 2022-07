"Das perfekte Dinner" in Augsburg: Das war Tag 3 mit Alina

Diese Woche wird "Das perfekte Dinner" in Augsburg gesucht. An Tag 3 auf Vox tischte Kandidatin Alina Kulinarisches aus Israel, Russland und der Ukraine auf.

An Tag 3 bei " Das perfekte Dinner" in Augsburg wollte Kandidatin Alina mit einem internationalen Menü punkten - mit Einflüssen aus Israel, Russland und ihrer Heimat, der Ukraine. Der Krieg, der auch Charkiw, den Heimatort der 35-Jährigen getroffen hat, wird an diesem Abend auf Vox nicht thematisiert. Alina, die in den 90ern mit ihrer Familie nach Augsburg kam, belässt es in der Kochsendung bei kulinarischen Erinnerungen: "Dort gab es das beste Eis der Welt, nur mit natürlichen Zutaten." Ihren Gästen servierte sie zum Abschluss ein daran angelehntes Dessert mit Eis aus Kondensmilch, Pavlova-Baiser und Mascarpone-Creme. Oder mit den Worten von Alina: einen "weißen Erdbeertraum". Doch von vorne.

Mit 35 sowie 28 von 40 möglichen Punkten hatten die beiden Kandidatinnen Barbara und Theresa an Tag 1 und 2 beim "Perfekten Dinner" in Augsburg vorgelegt. Übertreffen wollte Alina diese Ergebnisse mit einem Menü nach dem Motto "Cook.Eat.Love". Beim Kochen spitzelte Alina dabei immer wieder kurz auf ihr Handy, denn: "Ich habe einen kleinen Foodblog, aber nur so zum Spaß, als Hobby." Rund 4000 Nutzerinnen und Nutzer verfolgen aktuell auf Instagram, was die Augsburgerin kocht.

"Das perfekte Dinner", Tag 3: Gastgeberin Alina servierte zum Hauptgang Lamm. Foto: RTL / ITV Studios

Zur Vorspeise reichte Alina, die mit einem Russen verheiratet ist und zwei Töchter hat, am Mittwochabend Grünen Salat, Pinken Lachs und buntes Bruscetta. "Das hat mich geflasht", sagte Kandidat Günther aus Nordendorf im Landkreis Augsburg. "Das war echt brutal." Und zwar optisch wie geschmacklich.

"Das perfekte Dinner" in Augsburg: Kandidatin Alina hat einen Foodblog

Als gläubige Jüdin fühle sie sich auch Israel verbunden, sagte Alina im Interview mit Vox. "Ich wollte, dass sich das auch in meinem Menü widerspiegelt", so die 35-jährige Sozialpädagogin, die schließlich Lammkoteletts mit Orangen und Ingwer sowie knusprigen Auberginen servierte. "Ich hatte Fett dran", bemängelte Konkurrentin Daniela, "und die Soße war ganz schön süß, fast wie eine Dessertsoße." Der nach eigener Aussage "lammverliebte" Günther hingegen schwelgte uneingeschränkt: "Es hat so gemundet."

Insgesamt 35 von 40 Punkten konnte Alina an Tag 3 der Kochsendung sammeln. Vor allem das Dessert ließ ihre Gäste schwärmen. "Sterneniveau", befand Daniela. Für Günther war es am Ende gar "Das perfekte Dinner", er vergab mit zehn Punkten die Höchstpunktzahl. Mit diesem Ergebnis rückt Alina neben Barbara an die aktuelle Spitze. Es folgen noch zwei Dinner-Abende - bei Daniela und Günther.

"Das perfekte Dinner" 2022 in Augsburg: Sendetermine bei Vox

04.07.2022: Tag 1, Barbara

05.07.2022: Tag 2, Theresa

06.07.2022: Tag 3, Alina

07.07.2022: Tag 4, Daniela

08.07.2022: Tag 5, Günther

"Das Perfekte Dinner" strahlt Vox jeweils von 19 bis 20.15 Uhr aus.

Das ist "Das perfekte Dinner" auf Vox

Bei "Das perfekte Dinner" auf Vox laden fünf Hobbyköchinnen und -köche zu sich nach Hause ein und servieren ein Dreigänge-Menü. Der gesamte Abend wird von den Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewertet: Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste je maximal zehn Punkte. Wer gewinnt, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Woche, wenn jeder einmal gekocht hat. Die Siegerin oder der Sieger erhält ein Preisgeld von 3000 Euro. (fla)

