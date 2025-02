Warnstreik heute in Augsburg: Das sind die Auswirkungen

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst am heutigen Donnerstag wird sich an mehreren Stellen in der Stadt bemerkbar machen. Es müsse mit teils massiven Einschränkungen in der öffentlichen Verwaltung wie auch mit der Schließung von Ämtern und Dienststellen gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Augsburg. Auch vor dem Stadtbad standen Besucherinnen und Besucher heute Morgen vor verschlossenen Türen. Erst am Nachmittag soll es wieder öffnen.

Streik heute in Augsburg – und auch am Flughafen in München

In der Tarifrunde fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund von Bund und Kommunen im laufenden Jahr für rund 2,5 Millionen Tarifbeschäftigte unter anderem acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten.

Auch am Münchner Flughafen hat heute ein zweitägiger Warnstreik begonnen. Die Fluggesellschaften haben 80 Prozent der für heute und morgen geplanten Flüge gestrichen. Der Streik geht bis Freitagnacht – trifft also unter anderem die, die in die Faschingsferien starten wollen. Auch bei der Deutschen Post kommt es erneut zu Arbeitsniederlegungen. Verdi hat heute die Zustellung an 37 Standorten im Freistaat auf den Streikplan gesetzt – darunter in München, Regensburg, Nürnberg und Augsburg. (AZ)