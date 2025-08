Warum bekommt die Stadt das Müllproblem nicht in den Griff?

Kommt man in Ulm, Ansbach oder auch zum Beispiel in Erfurt vom Bahnhof in die Fußgängerzone, schaut alles wie "ausgeleckt" aus. Da fühlt man sich beim Flnieren sofort wohl, grad in Ulm, wo in den Zugangsstraßen ca. alle 50 m links und rechts Abfallkörbe stehen. Wenn man in Augsburg zum Beispiel in der Annastraße geht, kommt immer mal wieder so ein Behälter, abund zu, einmal links, dann wieder rechts, so bringt man die Leute nicht zum Müll entsorgen. Auch sieht man in Ulm immer wieder mal Polizei in der Zone. Ich bin schon zu alt, um wegzuziehen, sonst würde ich mir das nochmal überlegen. Das Problem gibt es in diesem Ausmaß erst die letzten 10 Jahre, Das ist schon eine Überlegung wert. Die Leute werden halt immer bequemer und egoistischer.