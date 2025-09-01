Mehr Kameras, wenig Schlägereien: Warum sich Gäste am Augsburger Plärrer sicher fühlen dürfen

Wie attraktiv ist der Augsburger Herbstplärrer? Ein Gradmesser sind die Besucherzahlen. Nach zehn Tagen Volksfest zählen Stadt und Schausteller rund 230.000 Gäste, die über das Gelände schlenderten und die beiden großen Festzelte besuchten. Bis einschließlich Sonntag, 7. September, dauert Schwabens größtes Volksfest noch. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Besucherzahl des Vorjahrs - damals waren es 340.000 Besucher - übertroffen wird. Polizei und Stadt Augsburg betonten bei der Halbzeitbilanz, dass sich Gäste auf dem Herbstplärrer sehr sicher fühlen dürfen. Es gebe kaum Streitereien und körperliche Auseinandersetzungen. Festwirt Thomas Kempter liefert zudem eine Erklärung, warum in den großen Festzelten die Stimmung brodelt und es dennoch nahezu immer friedlich bleibt.
