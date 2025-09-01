Icon Menü
Warum sich Gäste am Augsburger Herbstplärrer sicher fühlen dürfen

Augsburg

Mehr Kameras, wenig Schlägereien: Warum sich Gäste am Augsburger Plärrer sicher fühlen dürfen

Schausteller und Polizei sprechen von einer friedlichen ersten Halbzeit. Die Besucherzahlen wecken Erwartungen, auch am Termin könnte sich etwas ändern.
Von Michael Hörmann
    Im den Plärrer-Zelten, hier das Binswanger-Zelt, herrscht während des Herbstplärrers beste Stimmung.
    Im den Plärrer-Zelten, hier das Binswanger-Zelt, herrscht während des Herbstplärrers beste Stimmung. Foto: Marcus Merk

    Wie attraktiv ist der Augsburger Herbstplärrer? Ein Gradmesser sind die Besucherzahlen. Nach zehn Tagen Volksfest zählen Stadt und Schausteller rund 230.000 Gäste, die über das Gelände schlenderten und die beiden großen Festzelte besuchten. Bis einschließlich Sonntag, 7. September, dauert Schwabens größtes Volksfest noch. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Besucherzahl des Vorjahrs - damals waren es 340.000 Besucher - übertroffen wird. Polizei und Stadt Augsburg betonten bei der Halbzeitbilanz, dass sich Gäste auf dem Herbstplärrer sehr sicher fühlen dürfen. Es gebe kaum Streitereien und körperliche Auseinandersetzungen. Festwirt Thomas Kempter liefert zudem eine Erklärung, warum in den großen Festzelten die Stimmung brodelt und es dennoch nahezu immer friedlich bleibt.

