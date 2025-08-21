Wechsel auf dem Augsburger Stadtmarkt: Zwei Umzüge und ein Abschied

In den Regalen vor dem kleinen Laden herrscht gähnende Leere. Nur einzelne Produkte sind noch im Verkauf zu erwerben. Aufkleber auf den Fenstern verraten den Grund: Nach rund 20 Jahren verabschiedet sich der Laden „Grüner Daumen“ vom Stadtmarkt. Bekannt ist er für Vogelzubehör und Pflanzenbedarf. Am Ende des Monats schließt er seine Türen. Am Augsburger Stadtmarkt tut sich einiges: Blumen Gabriele hat ihren neuen Standort in der Gemüsegasse eröffnet, Bio Emma hat sich von der Viktualienhalle verabschiedet und verkauft nun Käse am Obst- und Gemüsestand. Ein Besuch.

Blumen Gabriele zog vom Bauernmarkt in die Gemüsegasse

Seit fünfeinhalb Jahren führt Gabriele Bauer ihren Blumenladen auf dem Bauernmarkt, insgesamt ist sie bereits seit 21 Jahren im Stadtmarkt tätig. Montagmorgen eröffnete sie ihren neuen Standort in der Gemüsegasse. Sie musste umziehen, weil ihr früherer Stand aufgrund der geplanten Sanierungsarbeiten abgebrochen werden muss. „Ich bin zufrieden mit dem Standort, die Gasse ist schön bunt, da passt der Laden gut rein“, sagt Bauer. Zwar habe der neue Stand etwas weniger Platz für Garten- und Balkonpflanzen, da er kleiner und sonniger liegt, doch der Standort bringe auch Vorteile: „Einen zusätzlichen Schattenplatz gibt es glücklicherweise gegenüber vor Forellenhof Schindler. Bis dieser umzieht, können wir den Eingangsbereich unter der Sonnenmarkise nutzen und danach auch die Ladenfläche innen.“ Lediglich eine Sache hätte sich die Händlerin anders gewünscht: „Es wäre sinnvoller gewesen, Gastronomie neben Gastronomie zu planen, da diese länger geöffnet bleiben und mehr unter sich sind. Die anderen Geschäfte schließen oft früher.“ Auch wenn Kunden sich schon verlaufen haben, finden sie den Weg schließlich immer wieder zu den Blumen und ihren neuen Standort.

Gabriele Bauer ist mit ihrem Stand „Blumen Gabriele" vom Bauernmarkt in die Gemüsegasse gezogen. Foto: Marcus Merk

Bio Emma eröffnete ihre Käsetheke bei ihrem Obst- und Gemüsestand im Freien

Nach rund 25 Jahren hat Bio Emma einen ihrer beiden Stände aufgegeben – den Käsestand in der Viktualienhalle. Hoher Lärmpegel und Hitze machten den Betrieb dort zunehmend schwierig, erzählt die Ladeninhaberin Diana Hammerl. Stattdessen setzt das Team nun voll auf den großen Obst- und Gemüsestand im Außenbereich und hat dort seit einer Woche die Käsetheke eröffnet. „Ich bin erleichtert, mal nicht mit Tinnitus nach Hause zu gehen“, erzählt Hammerl. Der Umbau des Stands schuf zudem Platz für neue Regale, Stauraum und eine neue Käsetheke. Abstriche gibt es dagegen beim Trockensortiment, das nur noch in kleinerem Umfang angeboten wird. Aufgeschnittene Biowurst gibt es nicht mehr. Trotz des Wechsels bleibt die große Auswahl an Bio-Käse wie gewohnt bestehen. „Das wird noch etwas dauern, bis alle Bescheid wissen, dass es den Stand in der Halle nicht mehr gibt. Deswegen haben wir Schilder aufgehängt.“

Bio Emma gibt es nun nur noch einmal auf dem Stadtmarkt. Am Stand in der Gemüsegasse kann nun auch Käse gekauft werden. Foto: Marcus Merk