Blumengeschäft am Stadtmarkt in Augsburg zieht bald um

Am Stadtmarkt in Augsburg ist derzeit viel in Bewegung. Der Forellenhof Schindler übernimmt die frühere Nordsee-Filiale und vergrößert sich. Bio Emma gibt das Geschäft in der Viktualienhalle auf, das Unternehmen konzentriert sich künftig auf den Standort in der Gemüsegasse. Das Käseangebot wird dabei integriert. In der Gemüsegasse gibt es nun einen weiteren Zugang. Nicht ganz freiwillig. Das Blumengeschäft Blumen Gabriele hört am jetzigen Standort auf. Die Stadt Augsburg baut den Bauernmarkt, auf dem gegenwärtig zudem ein Biergarten steht, in großem Stil um. Dies hat Auswirkungen für die Kundschaft.

Es bleibt bei drei Blumengeschäften am Augsburger Stadtmarkt

Auf Anfrage bestätigt Marktamtsleiter Wolfgang Färber die Standortverlagerung: „Blumen Gabriele wird zum 1. September den neuen Stand beziehen.“ Beim neuen Stand handelt es sich laut Färber um einen Teilbereich des ehemaligen Standes von „Fritts Pommesliebe“ beziehungsweise dem Nachfolger „Das Meier“. Der neue Standplatz befindet sich direkt neben Gemüse Haag. Es bleibt somit weiterhin bei drei Blumenläden am Stadtmarkt. Der alte Stand werde im Zuge der Bauernmarktsanierung abgebrochen.

Hier in der Gemüsegasse am Stadtmarkt sitzt künftig der Laden von Blumen Gabriele. Foto: Michael Hörmann

Blumen Gabriele zählt zu den traditionsreichen Blumenständen am Stadtmarkt. Wie zu hören ist, wird der bisherige Stand voraussichtlich bis Mitte September abgebaut. Begleitend finden notwendige Leitungsumbauten statt. Dazu gehören unter anderem Arbeiten an der Wasser- und Gasversorgung. Ein Bauzaun dient zur Absicherung des Bereichs. Für die Sanierung des Bauernmarkts ist ein Millionenbetrag vorgesehen. Der Umbau wird voraussichtlich im Jahr 2026 starten.