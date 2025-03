Müll in öffentlichen Abfallkörben nimmt deutlich zu

Der Trend beim Abfallaufkommen in öffentlichen Mülleimern in Augsburg ist eindeutig: In den vergangenen drei Jahren haben sich die Mengen nahezu verdoppelt. Während 2022 rund 625 Tonnen Müll in den öffentlichen Abfallkörben landeten, waren es 2024 knapp 1050 Tonnen. Das teilt der städtische Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Abfallmengen der privat genutzten Tonnen sind hingegen nahezu konstant. Bei der grünen Tonne ist gar ein Rückgang zu verzeichnen. Das ist aber keine ausschließliche Erfolgsmeldung.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis