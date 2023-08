Einst Wehrturm, heute Büro und Wohnraum: So sieht es im Inneren aus

Von Axel Hechelmann - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bomben viele Gebäude – der ehemalige Wehrturm im Springergässchen blieb unversehrt. Wie sieht es heute darin aus? Ein Rundgang.

Walter Bachhuber kann es kaum fassen, als er an einem Sommersonntagnachmittag in den 1990er Jahren durch Augsburg spaziert. Er bleibt stehen, staunt, denn er sieht durch ein geöffnetes Hoftor: ein altes Haus, einen alten Turm. Menschen in Hängematten. Eine Wiese. Für Bachhuber: "Ein Idyll mit Apfelbäumen." Mitten in der Altstadt.

Bachhuber sagt: "Ich hab mich damals in das Haus verschaut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .