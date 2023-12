So feiern Austauschstudierende Weihnachten weit weg von zu Hause

Von Lara Voelter - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Weihnachten ist oft Familienzeit. Nicht für Austauschstudierende, die momentan Tausende Kilometer von zu Hause entfernt wohnen. Wie und wo feiern sie Weihnachten?

Mit der Familie in Erinnerungen schwelgen, Raclette essen, Geschenke auspacken. Für viele Menschen ist Weihnachten Familienzeit. Für junge Menschen, die im Ausland studieren, ist das anders. Teilweise wohnen sie Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Mal für ein paar Tage nach Hause fliegen? Lohnt sich nicht, ist außerdem viel zu teuer und umweltschädlich. Vier Austauschstudierende in Augsburg sprechen darüber, wie sie sonst Weihnachten in ihrem Land feiern. Und was sie dieses Jahr für Weihnachten planen.

Ana Michelle Ibarra Salcido, 22, aus der Nähe von Guadalajara, Mexiko: "An Weihnachten werde ich per Videoanruf mit meiner Familie telefonieren"

Bisher hat Ana Michelle Ibarra Salcido Weihnachten immer mit ihrer Familie in Mexiko gefeiert. Diesmal verbringt sie Weihnachten mit anderen Austauschstudierenden in Augsburg. Foto: Ana Michelle Ibarra Salcido

In diesem Jahr werde ich Weihnachten zum ersten Mal ohne meine Familie verbringen. Ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Normalerweise feiern wir in Mexiko im Haus meiner Großeltern. Auf beiden Seiten sind die Familien sehr groß: Meine Eltern haben zwölf und 13 Geschwister. An Weihnachten trifft sich immer die ganze Familie – Brüder, Schwestern, Cousinen, Cousins, Nichten, Neffen: alle. Sobald es am 24. Dezember Mitternacht ist, umarmen wir uns und überreichen uns Geschenke. Für mich ist Weihnachten die einzige Zeit im Jahr, in der ich wirklich die ganze Familie sehe.

