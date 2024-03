Diese Augsburger Geschäfte laden zur kulinarischen Weltreise ein

Von Felix Gnoyke, Andrea Wenzel - vor 31 Min.

Von türkischen Oliven bis zu amerikanischem Popcorn: Wer seinen Gaumen mit etwas ganz Besonderem verwöhnen will, wird in diesen Läden in Augsburg fündig.

Augsburg ist international. Das spiegelt sich nicht nur in der Gesellschaft wider, sondern auch beim Einkaufen. In zahlreichen ausländischen Supermärkten lassen sich Spezialitäten aus aller Welt finden. Doch nicht nur die Supermärkte bieten eine kulinarische Reise in ein anderes Land – auch einige kleinere Geschäfte mit Fokus auf ein einziges Land können mit ihrem Angebot überzeugen. In unserer Auswahl stellen wir einige von ihnen vor.

Der Olivenbauer Foto: Peter Fastl

In der Gögginger Straße 74 bieten Birol und Renate Duran Oliven und hochwertige Öle aus der Türkei an. Die Früchte dafür stammen von der familieneigenen Plantage in Fethiye. An mehr als 1000 Bäumen wachsen dort Oliven, die per Hand gepflückt und in Teilen zu Ölen weiter verarbeitet werden. Auch Abfüllung und Etikettierung der Ware erfolgen in Handarbeit.

