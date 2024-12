Weiße Weihnachten in Augsburg und Umgebung? Chancen für Schnee an Heiligabend stehen gut

Auf dem Weg in die Christmette knirscht der frisch gefallene Schnee unter den dicken Winterstiefeln. Gemeinsam steht die Familie vor dem Weihnachtsbaum und singt „Stille Nacht“, während draußen vor dem Fenster dicke Flocken vom Himmel rieseln. Schnee an Heiligabend, das haben nicht nur Kinder alle Jahre wieder ganz oben auf ihrem Wunschzettel. Aber meistens bleibt die weiße Pracht eben das: ein frommer Wunsch. Auch in diesem Jahr hatten Meteorologen weiße Weihnachten in und um Augsburg eigentlich schon abgeschrieben. Doch jetzt keimt plötzlich wieder Hoffnung auf. Denn in immer mehr Wetterapps sieht man für den 23. und 24. Dezember etwas, was es schon lang nicht mehr gab: Das Schneeflockensymbol. Auch ein Experte aus der Region weckt Hoffnungen.

Meteorologe: Region um Augsburg könnte an Weihnachten „gezuckert“ sein

Der Neusäßer Meteorologe Klaus Hager ist optimistisch, was die Chancen für Heiligabend anbelangt. „Von den vier Modellen sind aktuell drei schneeverdächtig“, sagt er. „Es wird wohl an Heiligabend in der Region um Augsburg eine dünne Schneedecke geben.“ Viel Schnee werde es vermutlich aber nicht sein. „Es sind eher so um die fünf Zentimeter zu erwarten. Also leicht gezuckert“, so Hager. Entscheidend sei dabei die Höhe des Wohnortes. Die 0-Grad-Grenze liegt den aktuellen Prognosen zufolge bei 450 bis 500 Meter. Die Stadt Augsburg liegt bei 494 Metern über Normalnull, Messpunkt ist hier das Nordportal der Ulrichsbasilika.

Regionen wie die Stauden südwestlich von Augsburg, die über 500 Meter liegen, haben laut Hager noch bessere Schneechancen. Eine Zitterpartie werde es dagegen in tiefergelegenen Regionen lechabwärts, etwa in Meitingen und Richtung Donauwörth. Verantwortlich für die Wetterwende zum Fest ist laut dem Meteorologen aus Neusäß eine nördliche Luftströmung, die ab Montag arktische Luft in unsere Breiten leitet und schon am Montag, 23. Dezember, für Schneefälle sorgen könnte. Sollte an Heiligabend tatsächlich Schnee in Augsburg und den umliegenden Landkreisen liegen, wird das Winterwunderland aber wohl nicht von langer Dauer sein. Schon in den darauffolgenden Tagen werde es wieder wärmer, sagt Hager, der allen, die über die Feiertage zu ihren Lieben fahren, rät, etwas mehr Zeit einzuplanen. Denn auch wenn der Schnee nicht liegen bleibe, könne es am 23. und 24. glatt werden.

Zuletzt gab es Weiße Weihnachten in Augsburg vor 14 Jahren

Dass es letztlich tatsächlich weiße Weihnachten werden, ist also ungewiss. Denn per Definition des Deutschen Wetterdienstes muss dafür an Heiligabend und auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag mindestens ein Zentimeter Schnee liegen. Das gab es in der Region Augsburg zuletzt vor 14 Jahren. Wer sich daran noch bewusst erinnern kann, ist inzwischen volljährig. Wie die Daten des Deutschen Wetterdienstes von der Messstation am Augsburger Flughafen dokumentieren, lag 2010 fast den gesamten Dezember über Schnee, auch an Weihnachten. 2010 war das sogar in ganz Deutschland der Fall, ein besonders seltenes Phänomen. In Augsburg gab es seitdem nur noch einmal Schnee an einem Weihnachtstag. Und da auch gerade mal einen Zentimeter, am 26. Dezember 2014.

Definitionsgemäße weiße Weihnachten gab es in Augsburg seit Beginn der Messungen im Jahr 1950 19 Mal, also im Schnitt etwa alle vier Jahre. All jenen, die behaupten, früher habe es dennoch deutlich öfter Schnee an Weihnachten gegeben, sei gesagt: Sie irren nicht. So lag in Augsburg zwischen 1961 und 1990 elf Mal Schnee an allen drei Weihnachtstagen – im Schnitt also etwas häufiger als alle drei Jahre. Zwischen 1991 und 2020 kam das hingegen nur vier Mal vor – also gerade mal etwas mehr als einmal pro Jahrzehnt.