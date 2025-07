Wenn jede Minute zählt: So soll eine Ersthelfer-App Leben retten

Im Ernstfall muss es schnell gehen. Erleidet jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand, dann zählt jede Minute. Man kann zwar schnell die Notrufnummer 112 wählen und landet damit in der integrierten Leitstelle im Augsburger Glaspalast. Nur dann dauert es laut dem ärztlichen Leiter des Katastrophenschutzes, Professor Axel Heller, oft zu lange, bis Rettungskräfte am Einsatzort sind. Eine neue App soll künftig dabei helfen, dass weniger wertvolle Zeit verstreicht. Per Handy sollen Retter, die zufällig in der Nähe sind, verständigt werden.

Bisher überlebten nur zehn Prozent der Menschen mit Herz-Kreislaufstillstand

Bisher sterben rund 90 Prozent der Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden. In der Regel dauert es acht bis fünfzehn Minuten, bis ein Notarzt oder Rettungswagen beim Patienten ist und die Reanimation beginnt. Auf dem Land dauert es meistens eher noch länger, in der Stadt geht es oft etwas schneller. Dabei treten nach acht Minuten schon irreversible Schäden am Gehirn auf.

Die Ersthelfer-App soll künftig im Bereich des Augsburger Rettungszweckverbands zeitliche Lücken in der Versorgung schließen. Wer sich aufgrund seiner Kenntnisse als Ersthelfer eignet, kann sich registrieren lassen. Nach einem Notruf über 112 werden die registrierten beiden Ersthelfer, die dem Patienten am nächsten sind, benachrichtigt. Eine dritte Person kann zwischenzeitlich einen Defibrillator besorgen, während die anderen beiden schon mit der Wiederbelebung von Hand starten. Eine Vierte kann den ankommenden Rettungsdienst auf den neuesten Stand bringen.

Neue Ersthelfer-App in der Region Augsburg soll Leben retten

Bei der Ersthelfer-App handelt es sich um eine regionenübergreifende Nachbarschaftshilfe, vor allem in Baden-Württemberg ist sie schon flächendeckend im Einsatz. Wenn eine Krankenschwester mit dem Auto nach Hause fährt oder ein Arzt in der Nähe des Einsatzortes wohnt, sind sie viel schneller vor Ort als der Rettungswagen. Außerdem zeigt die App den Weg zum nächsten Defibrillator automatisch den Ersthelfern an, sagt der einsatzerprobte Bernhard Settele aus dem Allgäu, wo die App ebenfalls schon genutzt wird. Ab 25. Oktober startet nun auch in Augsburg die Ersthelfer-App – und es werden noch Ersthelfer gesucht; mitmachen können Personen ab 18 Jahren mit einer medizinischen Qualifikation.

Ziel der Augsburger Ersthelfer-App ist es, in drei Jahren rund 3000 Menschen zu aktivieren, wie Axel Heller sagt. Im Allgäu sind es jetzt schon 2000. Mit dabei ist Krankenhauspersonal, als Sanitäter ausgebildete Soldaten und Feuerwehrleute sowie Mitglieder von Hilfsorganisationen. Bernhard Settele, der Projektverantwortliche aus dem Allgäu, sagt dazu: „Wir helfen dem Zufall auf die Sprünge. Ohne die App würden einige Menschen nicht überleben.“