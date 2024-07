So wird das Wetter heute beim Public Viewing in Augsburg

Für die deutsche Nationalelf geht es am Freitag bei der Europameisterschaft um den Einzug ins Halbfinale. Um 18 Uhr trifft das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf Spanien. Wer die Partie nicht zu Hause am Fernseher schauen will und stattdessen lieber mit anderen zusammen feiert oder trauert, kann ein Public Viewing in besuchen. Unter anderem der Toni Park, das Kesselhaus, das Riegele Brauhaus und die Kälberhalle übertragen das Spiel. Vor allem für die Outdoor-Locations sollte aber das Wetter mitspielen.

Wetter in Augsburg beim Public Viewing heute: 22 Grad am Abend

Die Wettervorhersage lässt auf perfektes Public-Viewing-Wetter in Augsburg hoffen. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperatur steigt dabei laut Wetterkontor am Nachmittag auf bis zu 24 Grad, am Abend sind es dann noch immer angenehme 22 Grad. Nach dem Spiel kühlt es in der Nacht auf 13 Grad ab.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Ganz ausgeschlossen ist es nämlich nicht, dass es doch regnen könnte. Am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit laut Wetterkontor bei 20 Prozent, am Abend bei 40 Prozent. Es schadet nicht, einen Regenponcho einzupacken, doch viel Regen wird es am Freitag in Augsburg wahrscheinlich nicht geben.

Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen

Die Fans der deutschen Nationalelf haben offenbar Glück, dass das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag stattfindet. Denn die Wettervorhersage für den zweiten Viertelfinal-Spieltag am Samstag sieht weniger gut aus. Mit bis zu 27 Grad wird es in Augsburg zwar sommerlich warm, doch bereits am Nachmittag ziehen teils kräftige Gewitter auf, die bis zum Abend andauern. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor Unwettergefahr in Bayern. Auch in der Nacht wird Regen erwartet. Wer trotzdem nicht zu Hause Fußball schauen will, kann sich die Spiele am Samstag beispielsweise auch in der Fußballkneipe 11er in der Augsburger Dominikanergasse ansehen.