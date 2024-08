Zwei tödliche Unfälle zuletzt: Wie gefährlich ist Radfahren in Augsburg?

Ampel auf Grün, die Autos rauschen los, ins Stadtzentrum und raus davon. Ein Radler müht sich über die Georg-Haindl-Straße, Fußgängerinnen queren die Stadtbachstraße. Es ist das übliche Treiben an der MAN-Kreuzung, die täglich tausende Menschen passieren. Doch am Rand all dessen ist ein Ort, an dem es laut ist und still zugleich. Blumen, Bilder und Kerzen zeugen dort von einem Unfall, der Anfang August einem 28-Jährigen das Leben kostete. Der auf tragische Weise an einen tödlichen Fall nur wenige Tage zuvor in Haunstetten erinnerte. Und so einmal mehr die Frage aufwirft, wie gefährlich Fahrradfahren in Augsburg ist.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis