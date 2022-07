Augsburg

06:00 Uhr

Vonovia will Heizungen drosseln: Was kommt auf Mieter im Winter zu?

Blick auf Vonovia-Anlagen in Augsburg-Lechhausen. Der Wohnungsriese will die Temperatur der Gasheizungen in allen Anlagen in Deutschland drosseln.

Plus Wohnungsriese Vonovia will die Temperatur in den Wohnungen nachts absenken. Andere Vermieter in Augsburg schließen den Schritt nicht aus. Die WBG arbeitet an einem Notfallplan.

Von Jan Kandzora

Die Mieter der Gebäude in der Euler-Chelpin-Straße in Lechhausen, die dem Wohnungsriesen Vonovia gehören, sind manches gewohnt. Vor ein paar Jahren einmal hatte der Konzern in einem der Blöcke etwa Mieterhöhungen von fast 50 Prozent angekündigt. Doch das, was diesen Winter auf die Bewohnerinnen und Bewohner der rund 2000 Vonovia-Wohnungen in Augsburg zukommt, ist neu. Der größte Vermieter in Deutschland hat angesichts steigender Energiepreise bekannt gegeben, nachts die Temperatur der Gas-Heizungen in allen Anlagen in Deutschland drosseln zu wollen, auf höchstens 17 Grad zwischen 23 und 6 Uhr.

