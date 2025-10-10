„Mietpreise explodiert“: Wer in Augsburg studieren will, muss es sich leisten können

Korbinian Hösl, 19, hat Nächte im Hotel sowie auf dem Sofa seines großen Bruders in München hinter sich. Er beginnt zum Wintersemester ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Augsburg und hat vergangene Woche einen vorbereitenden Mathekurs besucht. Als die Zusage für seinen Studienplatz kam, hatte er noch rund sechs Wochen Zeit, um sich eine Bleibe zu suchen. Gerade noch rechtzeitig – zu Beginn der ersten Lehrveranstaltungen kommende Woche – hat er eine Einzimmerwohnung zur Untermiete gefunden. Was bei vielen seiner Kommilitonen vorerst ein Wohnen zur Untermiete bleibt, wird bei ihm nach einem Monat glücklicherweise in einen unbefristeten Vertrag übergehen. „Das war meine letzte Chance“, sagt er. Ansonsten hätte er lange Pendelzeiten aus dem Landkreis Erding, dem Wohnort seiner Eltern, auf sich nehmen müssen. So wie Korbinian Hösl geht es vielen Studenten, die in Augsburg studieren.

Seine Mutter Heike Hösl hat die steigenden Mieten und die schwierige Wohnungssuche bei nun drei ihrer Kinder hautnah miterlebt: „Die Mietpreise sind explodiert. Zusätzliche Herausforderungen sind unter anderem Gebühren für den Zweitwohnsitz und Rundfunkgebühren. Alles Kosten, die zusätzlich auf den Eltern lasten“, so Hösl. „Nach unserem Gefühl und Erfahrung haben es Mädels leichter, etwas zu finden.“ Die Anzahl an speziell für Studenten errichteten Wohnungen ist in Augsburg zwar zuletzt gestiegen, allerdings sind darunter überwiegend Wohnungen, die nicht öffentlich gefördert werden und dementsprechend den Marktpreisen unterliegen.

Wohnungen für Studierende in Augsburg: 8,99 Prozent öffentlich gefördert

Laut Michael Noghero, Pressesprecher des Studierendenwerks in Augsburg, lag die Versorgungsquote mit öffentlich gefördertem Wohnraum für Studenten in Augsburg im Jahr 2023 bei 8,99 Prozent und damit sogar etwas über der gesamtbayerischen Quote von 8,71 Prozent. Allerdings sind diese Wohnheimplätze auch heiß begehrt. Derzeit stehen 787 Studenten auf der Warteliste für ein Zimmer in einem der Wohnheime des Augsburger Studierendenwerks. Die lange Warteliste spiegelt sich in entsprechender Wartezeit wider. Aktuell sind es anderthalb Semester, die Studenten auf ein Zimmer warten müssen.

Und was kostet ein solches Zimmer, wenn man das Glück hat, eines zu ergattern? „In unseren günstigsten öffentlich geförderten Wohnanlagen bezahlt man maximal 472 Euro für ein Einzelappartement – Warmmiete inklusive aller Nebenkosten, Internet und Strom“, so Noghero. Der Preis liegt damit noch unter dem Augsburger Durchschnitt: „In mittelgroßen Hochschulstädten wie Augsburg, Potsdam oder Ulm zahlen Studierende im Median inzwischen rund 500 Euro für ein durchschnittliches WG-Zimmer“, so Stefan Brauckmann, Direktor des Moses Mendelssohn Instituts und Projektleiter der neuesten Analyse zum Thema Wohnkosten von Studenten in Deutschland. Die Kosten, auch für ein gefördertes Einzelappartment, sind mit der aktuellen Wohnkostenpauschale im BAföG von 380 Euro nicht zu decken. „Problematisch wird es, wenn der Geldbeutel der Eltern darüber entscheidet, ob ein Studium am gewünschten Ort möglich ist“, sagt Brauckmann. „Bildungschancen dürfen nicht vom Wohnungsmarkt abhängen.“

Wohnungsmarkt für Studenten in Augsburg: Preise sind zuletzt nicht weiter gestiegen

Eigentlich hatten die Experten damit gerechnet, dass der ausbleibende Abiturjahrgang zu einer Entspannung am Wohnungsmarkt in Augsburg führen würde. „Wir können aber nur beobachten, dass die Preise gegenüber dem letzten Wintersemester nicht weiter gestiegen sind“, erklärt Brauckmann. Der angespannte Wohnungsmarkt in Augsburg sowie in ganz Deutschland ist aber nicht nur für inländische Studenten eine Herausforderung. Gerade für ausländische Studenten, die sich über einen Studienplatz in Deutschland freuen können, ist der Wohnungsmarkt ein wichtiger Faktor. „Wenn sich die Wohnungssituation für Studierende nicht endlich grundlegend verbessert, ist das eine weitere ernst zu nehmende Gefahr für Deutschlands bereits angeschlagene Wirtschaft“, warnt Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der Finanzberatung MLP SE. Denn internationale Studenten, die nach Studienabschluss in Deutschland bleiben, würden erheblich zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte beitragen.

Wie stark die Wohnkosten das Budget von Studenten belasten, zeigt sich auch in dieser Zahl: Dem statistischen Bundesamt zufolge geben Studenten mit eigener Haushaltsführung im Schnitt rund 53 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen aus. Die Gesamtbevölkerung muss dafür im Schnitt nur 25 Prozent aufwenden. Nach der Definition der EU-Statistikbehörde Eurostat gelten Haushalte ab einer Wohnkostenbelastung von mehr als 40 Prozent als überlastet. „Das trifft auf 62 Prozent der Studierenden mit eigenem Haushalt zu“, so der diesjährige MLP-Studentenwohnreport.