Zahnärzte in Augsburg: Innenstadt, Pfersee und Göggingen

Wir geben Ihnen eine Übersicht zu Zahnärzten in Augsburger Stadtteilen wie Oberhausen, Hochzoll oder Haunstetten.

Augsburg hat zahlreiche gute Zahnärzte und Zahnarztpraxen zu bieten. Wir geben Ihnen eine Übersicht zu Zahnärzten in Augsburg mit der Angabe, welche für Angstpatienten besonders geeignet sind. Außerdem finden Sie hier Informationen dazu, wie Sie im Notfall am schnellsten zu einem Zahnarzt in Ihrer Nähe können und welche Praxen auch am Wochenenden geöffnet haben.

Zahnarzt in Augsburg – Notdienst und Notfälle auch am Samstag und Sonntag geöffnet

Treten am Wochenende oder an einem Feiertag Zahnschmerzen auf, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten kann, können Sie sich an mehrere Stellen wenden:

Auf der Webseite des Zahnärztlichen Notdiensts Bayern finden Sie durch Eingabe Ihrer Postleitzahl den Wochenendnotdienst in Ihrer Nähe.

Die Zahnärztliche Notdienstvermittlung kann Ihnen des Weiteren telefonisch einen Augsburger Zahnarzt vermitteln, der Notdienst hat:

Kassenpatienten Telefon: 0821/54372997

Privatpatienten Telefon: 0821/54371941

Einige Zahnarztpraxen in Augsburg stehen außerdem auch für Notfälle am Wochenende oder sogar rund um die Uhr bereit:

AllDent Zahnzentrum Augsburg GmbH

Adresse: Viktoriastraße 7, 86150 Augsburg , befindet sich im HELIO

, befindet sich im HELIO Telefon: 0821/9997930

täglich bis 24 Uhr geöffnet, 365 Tage im Jahr

geeignet für Angstpatienten

AMEDIS Ihre Zahnärzte und Kieferchirurgen in der City Galerie

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Telefon: 0821 5089550

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 7.00 - 21.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 9.00 - 18.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

VITAL Zahnärzte Augsburg GmbH

Adresse: Hermanstraße 15, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/207583

Öffnungszeiten für Notfälle: Samstag: 10.00 - 16.00 Uhr, Sonntag und Feiertage : 10.00 - 14.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Die 15 besten Zahnärzte in Augsburg – Innenstadt

Da es sehr viele Zahnärzte in der Augsburger Innenstadt gibt, haben wir für Sie die 15 bestbewerteten laut der Plattform Jameda herausgesucht.

Dr. Winfried Drexel (Note 1,0 basierend auf 76 Bewertungen)

Adresse: Bahnhofstraße 6, 86150 Augsburg

6, 86150 Telefon: 0821/513555

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr

Zahnmedizin am Königsplatz (Note 1,0 basierend auf 68 Bewertungen)

Adresse: Wallstraße 1, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/471288

Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 15.00 Uhr

team Dentalis | Zahnarztpraxis in Augsburg (Note 1,0 basierend auf 50 Bewertungen)

Adresse: Am Schäfflerbach 1, 86153 Augsburg

Telefon: 0821 6502250

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 7.30 - 20.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 19.30 Uhr

Christoph Breitenbach (dentalzentrum) (Note 1,1 basierend auf 47 Bewertungen)

Adresse: Karlstraße 9, 86150 Augsburg

9, 86150 Telefon: 0821/99951625

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr

Dr. med. Dr. med. dent. Stefan Mayr (Note 1,0 basierend auf 46 Bewertungen)

Adresse: Franziskanergasse 14, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 50802270

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 7.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr, Mittwoch: 7.30 - 14.30 Uhr Freitag: 7.30 - 13.30 Uhr

Amelia-Madalina Ion (Note 1,1 basierend auf 43 Bewertungen)

Adresse: Karlstraße 9, 86150 Augsburg

9, 86150 Telefon: 0821/99951625

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr

Dr. med. dent. Stefan Meyer (Note 1,1 basierend auf 32 Bewertungen)

Adresse: b. d. Jakobskirche 1, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 518125

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

Jakob Heinz (Note 1,0 basierend auf 23 Bewertungen)

Adresse: Zeugplatz 7, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 3498855

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Dr. med. dent. Thomas Schneider (Note 1,1 basierend auf 26 Bewertungen)

Adresse: Am Färberturm 12, 86153 Augsburg

Telefon: 0821/45095650

Öffnungszeiten : Montag: 9.00 - 19.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 7.00 - 19.00 Uhr, Donnerstag: 7.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Dr. med. dent. M.Sc. Ihssan Khalili (Note 1,0 basierend auf 17 Bewertungen)

Adresse: Am Hinteren Perlachberg 1C, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 33049

Öffnungszeiten : Montag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnarztpraxis Dipl.-Stom. Viktor Semakin (Note 1,1 basierend auf 19 Bewertungen)

Adresse: Steingasse 9, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/311626

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 16.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 12.00 - 20.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 14.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. med. dent. Constanze Kirchner (Note 1,0 basierend auf 16 Bewertungen)

Adresse: Maximilianstraße 23, 86150 Augsburg

23, 86150 Telefon: 0821 4503080

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr, Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr

Dr. med. Dr. med. dent. Philipp Sturz (Note 1,0 basierend auf 17 Bewertungen)

Adresse: Kleine Grottenau 1, 86150 Augsburg

1, 86150 Telefon: 0821 502600

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch: 12.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Dr. med. dent. Judith Schwarz (Note 1,0 basierend auf 15 Bewertungen)

Adresse: Ludwigstraße 1, 86150 Augsburg

1, 86150 Telefon: 0821 50867890

Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch: 8.00 - 20.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr

Dr. med. dent. Ludwig Suchan (Note 1,1 basierend auf 19 Bewertungen)

Adresse: Maximilianstraße 12, 86150 Augsburg

12, 86150 Telefon: 0821/519393

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 8.30 - 16.00 Uhr, Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Univiertel

Masur Zahnärzte MVZ 1 GmbH – Augsburg Univiertel Dr. Duré & Kollegen

Adresse: Zeppelinstraße 16, 86159 Augsburg

16, 86159 Telefon: 0821/591999

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.30 Uhr

Jürgen Rerich

Adresse: Hugo-Eckener-Straße 1b, 86159 Augsburg

1b, 86159 Telefon: 0821/585622

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 14.00 Uhr

Zahnarzt Dr. Kai Rodenhauser

Adresse: Hermann-Köhl-Straße 5, 86159 Augsburg

5, 86159 Telefon: 0821/5899779

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 14.00 - 20.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr

Dr. med.dent. Markus Busch – moderne Zahnheilkunde

Adresse: Salomon-Idler-Straße 24 F Eingang neben IHK /Universität

24 F Eingang neben /Universität Telefon: 0821/576020

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Hochfeld

Ganzheitliche Zahnarztpraxis Tatiana Klauser

Adresse: Alter Postweg 94, 86159 Augsburg

Telefon: 0821/65075290

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 14.00 Uhr

Zahnarzt Dr. Wottrich & Kollegen – im Hochfeld

Adresse: Von-Parseval-Straße 5, 86159 Augsburg

5, 86159 Telefon: 0821/572166

Zahnarztpraxis I. Mednik & A. Davydyuk

Adresse: Haunstetter Str. 112, 86161 Augsburg

Telefon: 0821/5047173

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Göggingen

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis KAST & KAST

Adresse: Gögginger Str. 105A, 86199 Augsburg

Telefon: 0821/66098444

Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch: 8.00 - 19.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

dentimea | Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie | Dr. Dr. Alexander Mai

Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 22, 86199 Augsburg

22, 86199 Telefon: 0821/89996299

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Zahnarztpraxis Svitlana Stilz

Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 9, 86199 Augsburg

9, 86199 Telefon: 0821/9985363

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

Zahnarzt Dr. med. dent. Kristian Varosanek

Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 6, 86199 Augsburg

6, 86199 Telefon: 0821/91439

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 16.00 und 16.30 - 17.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 14.00 Uhr

Zahnarztpraxis Dr. Andreas Geiger

Adresse: Peter Dörfler Straße 30, 86199 Augsburg

30, 86199 Telefon: 0821/91476

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Zahnarztpraxis A. Abdel-Aziz

Adresse: Butzstraße 52, 86199 Augsburg

Telefon: 0821/9987920

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 12.00 - 19.00 Uhr, Dienstag: 8.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 14.00 Uhr, Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr

Dr. Susanne Hensel

Adresse: Allgäuer Str. 7, 86199 Augsburg

Telefon: 0821/93351

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 16.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Herr Dr. medic. stom. Erfried Safran

Adresse: Bürgermeister-Miehle-Straße 15, 86199 Augsburg

15, 86199 Telefon: 0821/992988

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. med. dent. Lutwin Beck Zahnarzt

Adresse: Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 13, 86199 Augsburg

13, 86199 Telefon: 0821/995755

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 14.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Dr. Raphael Epp

Adresse: Spiesleweg 24, 86199 Augsburg

Telefon: 0821/91374

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. Gerhard Pilz Zahnarzt

Adresse: Wellenburger Str. 5, 86199 Augsburg

Telefon: 0821/95153

Zahnärzte in Augsburg – Hochzoll

Zahnmedizin Hochzoll Dr. med. dent. Herzog

Adresse: Tannheimer Str. 1a, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/61976

Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch: 8.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnarztpraxis Dr. Carola Stache

Adresse: Watzmannstraße 1, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/65398

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 20.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Zahnarztpraxis Dr. Katharina Lutz

Adresse: Zugspitzstraße 52, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/666144

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Dr. med. dent. Sevilla Michael

Adresse: Münchner Str. 14, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/64077

Öffnungszeiten : Montag: 8.15 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Dienstag: 9.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 8.15. - 14.00 Uhr, Donnerstag: 8.15 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Freitag: 8.15 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Zahnarztpraxis Jasmina Ruzdija

Adresse: Friedberger Str. 122, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/5891112

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr

Zahnarzt Augsburg Dr. Kaminski

Adresse: Zwölf-Apostel-Platz 14, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/665990

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.30, Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 16.00 - 19.00, Mittwoch: 8.30 - 12.30 Uhr, Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00, Freitag: 8.30 - 15.00 Uhr

Zahnarzt Dr. Dr. Jürgen Kratzenstein

Adresse: Friedrich-Deffner-Straße 3, 86163 Augsburg

3, 86163 Telefon: 0821/64058

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. Werner Manhardt

Adresse: Hochzoller Str. 7, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/663838

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 9.30 - 19.00 Uhr

Dr. med. dent. Bernhard Suchan

Adresse: Jochbergstraße 2, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/69766

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr

Jadentis

Adresse: Friedberger Str. 122, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/5891112

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr

Herr Axel Molzon

Adresse: Friedberger Str. 153, 86163 Augsburg

Telefon: 0821/661504

Zahnärzte in Augsburg – Haunstetten

Praxis Zahnarzt Kleim

Adresse: Haunstetter Str. 234, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/84455

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr

dentavida Praxisklinik für Zahnheilkunde und Implantologie, dentakids

Adresse: Albert-Leidl-Straße 6, 86179 Augsburg

6, 86179 Telefon: 0821/8089490

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 17.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Jukelson | Praxis für Zahnmedizin

Adresse: Sperlingstraße 1, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/811515

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 12.00 - 19.00 Uhr

Praxis Dr. med. dent. Karin Eberl

Adresse: Tattenbachstraße 21, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/8006281

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Herr Dr. Kurosh Ashtari

Adresse: Brahmsstraße 7, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/8099990

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 12.00 - 20.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnarztpraxis Monika Golomb

Adresse: Olympiastraße 16, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/84047

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnarztpraxis Dr. Simona Richte

Adresse: Landsberger Str. 1, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/811347

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. med. dent. Johann Peter Helfrich

Adresse: Landsberger Str. 33, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/811488

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Herr Sebastian Zimmermann

Adresse: Dr.-Troeltsch-Straße 15a, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/881387

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr

Herr Georg Schwab

Adresse: Hötzelstraße 25, 86179 Augsburg

Telefon: 0821/811575

Zahnärzte in Augsburg – Oberhausen

Zahnarztpraxis med. dent. Renato Illes

Adresse: Donauwörther Str. 110, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/411518

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 20.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Zahnarzt Dr. Robert Kempter • Spezialist für Implantologie

Adresse: Neuhäuserstraße 1, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/417077

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Dr.med.dent. Manfred Fuchs Zahnarzt

Adresse: Donauwörther Str. 63, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/421207

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr

Frau Ingeborg Steidle

Adresse: Ulmer Str. 5, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/422205

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 17.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und14.00 - 19.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Herr Dr. (Univ. Budapest) Peter Szilard Makay

Adresse: Donauwörther Str. 49, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/415124

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr, Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr

Eckle K. Rainer

Adresse: Schöpplerstraße 4, 86154 Augsburg

Telefon: 0821/419736

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 12.00 Uhr und 16.00 - 20.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.30 - 14.00 Uhr, Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr

Carl-Joachim Klattenhoff

Adresse: Äußere Uferstraße 2, 86154 Augsburg

2, 86154 Telefon: 0821/411749

Zahnärzte in Augsburg – Lechhausen

Zahnarztpraxis Gregorek Beata Magdalena

Adresse: Brentanostraße 26, 86167 Augsburg

Telefon: 0821/722028

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Zahnärzte am Schlössle | Dr. med. dent. Klaus Sandmair MSc.

Adresse: Neuburger Str. 40, 86165 Augsburg

Telefon: 0821/5896508

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 7.00 - 12.00 Uhr und 12.30 - 15.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Frau Dr. Gaby Halberstadt-Horn

Adresse: Brentanostraße 1, 86167 Augsburg

Telefon: 0821/791000

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr und Dienstag: 8.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnärzte bei der Augustabank Dr. Thorsten Ruppik

Adresse: Blücherstraße 4, 86165 Augsburg

Telefon: 0821/45560011

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Zahnarztpraxis Kiechle

Adresse: Steinerne Furt 3, 86167 Augsburg

Telefon: 0821/707210

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 14.00 Uhr, Donnerstag: 12.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr

Jürgen Schneider

Adresse: Blücherstraße 28, 86165 Augsburg

Telefon: 0821/718359

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag: 9.00 - 17.00 Uhr

Frau Dr. (IM Temeschburg) Katalin Marta Reisz

Adresse: Steinmetzstraße 2, 86165 Augsburg

Telefon: 0821/714400

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr

Dr. Helmuth Schenk

Adresse: Schillstraße 104, 86169 Augsburg

Telefon: 0821/703100

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Bärenkeller

Zahnärzte Im Bärenkeller

Adresse: Wertinger Str. 104, 86156 Augsburg

Telefon: 0821/90767990

Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch: 7.00 - 21.00 Uhr, Donnerstag: 7.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Pfersee

Zahnarztpraxis Stefan Brandl

Adresse: Augsburger Str. 9, 86157 Augsburg

Telefon: 0821/2290545

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Zahnarztpraxis Ochinko

Adresse: Augsburger Str. 20, 86157 Augsburg

Telefon: 0821/529520

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 14.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Rikus Gilbert Zahnarzt

Adresse: Franz-Kobinger-Straße 7a, 86157 Augsburg

7a, 86157 Telefon: 0821/526279

Öffnungszeiten : Montag: 13.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 13.00 Uhr, Mittwoch: 14.00 - 20.00 Uhr

Dr. Andreas Fendt

Adresse: Leitershofer Str. 37, 86157 Augsburg

Telefon: 0821/526758

Zahnarztpraxis Richard Wagner

Adresse: Leitershofer Str. 20, 86157 Augsburg

Telefon: 0821 527824

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.30 - 14.30 Uhr

Herr Dr. Joachim Drumm

Adresse: Stadtberger Str. 21, 86157 Augsburg

Telefon: 0821/526099

Dr. Dr. med. Erwin Stocker

Adresse: Franz-Kobinger-Straße 7A, 86157 Augsburg

7A, 86157 Telefon: 0821 5429060

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 - 16.30 Uhr, Dienstag und Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Hammerschmiede

Zahnarztpraxis Lavinia Romani

Adresse: Neuburger Str. 269, 86169 Augsburg

Telefon: 0821/705418

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 19.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Zahnarztpraxis Dr. Ologu

Adresse: Neuburger Str. 225, 86169 Augsburg

Telefon: 0821/706677

Öffnungszeiten : Montag und Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr, Dienstag bis Donnerstag: 11.00 - 19.00 Uhr

Herr Dr. Kai Gravenhorst

Adresse: Fasanenweg 1/1/2, 86169 Augsburg

Telefon: 0821/701081

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr

Zahnärzte in Augsburg – Kriegshaber

Dr. med. dent. Christian Etschberger

Adresse: Ulmer Str. 146, 86156 Augsburg

Telefon: 0821/401303

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.00 - 14.00 Uhr, Donnerstag: 14.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

geeignet für Angstpatienten

Philipp Hochleichter Zahnarzt

Adresse: Ulmer Str. 146, 86156 Augsburg

Telefon: 0821/401303

Zahnärzte in Augsburg – Inningen

Dr Judith Baranyi