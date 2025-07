Zu hoch für die Unterführung: Lkw bleibt in Augsburg stecken

Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr ist ein Lkw in der Bahnunterführung in der Schertlinstraße in Augsburg stecken geblieben. Das Fahrzeug war offenbar zu hoch für die Durchfahrt. Die Polizei ist vor Ort, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Lkw bleibt unter Unterführung in Augsburg stecken – keine Verletzten

Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Deutsche Bahn und die Bundespolizei wurden hinzugezogen, um mögliche Schäden an der Brücke zu prüfen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein ähnlicher Vorfall in Augsburg-Oberhausen ereignet: Dort war ein Reisebus in eine Bahnunterführung gefahren und stecken geblieben. Acht Personen wurden leicht verletzt, am Fahrzeug entstand massiver Schaden. (fla)