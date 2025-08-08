Zum Friedensfest: Welchen Konfessionen gehören die Augsburger (noch) an?

Wenn am Freitag das Friedensfest in Augsburg gefeiert wird, dann wird daran gedacht, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg Katholiken und Protestanten in Augsburg wieder gleichberechtigt zusammenleben konnten. Inzwischen steht das Fest allerdings nicht mehr nur für den Frieden zwischen den Konfessionen, sondern fürs Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen. Eine Abschaffung von Deutschlands einzigem gesetzlichen Stadtfeiertag steht nicht zur Debatte, auch wenn die Zahl der Christen tatsächlich immer weiter sinkt. Anlässlich des Friedensfestes werfen wir einen Blick auf die Entwicklungen.

Wie hat sich die Zahl der Christen entwickelt? Die Zahl der Kirchenangehörigen in Augsburg geht seit den 1980er Jahren nach unten, inzwischen mit steigender Geschwindigkeit. Während Ende 1999 noch knapp drei Viertel der Augsburger einer der beiden großen Kirchen angehörten, sank der Anteil 2021 auf unter 50 Prozent. Ende Juni 2025 gehörten laut Melderegister des Bürgeramts 58,5 Prozent der Augsburger keiner der beiden großen Kirchen an. 30,4 Prozent der Augsburger sind demnach katholisch, 11,1 Prozent evangelisch, der Rest ist konfessionslos, muslimisch oder gehört einer anderen Glaubensrichtung oder christlichen Kirche (z.B. einer Freikirche) an. Dazu gibt es keine genauere Aufschlüsselung, weil die Daten im Bürgeramt nur im Hinblick auf die Kirchensteuer vorliegen.

Was sind die Ursachen? Zum einen ist die Zahl der Taufen deutlich zurückgegangen, so das städtische Statistikamt in einer Auswertung. 2024 wurden nur 5,6 Prozent der Säuglinge im ersten Lebensjahr getauft. Demgegenüber gehörten von den verstorbenen Augsburgern 72,4 Prozent einer der beiden großen Kirchen an. Zudem sind Kirchenaustritte speziell in den vergangenen vier Jahren ein großes Thema gewesen, inzwischen allerdings wieder mit abnehmender Tendenz. Dennoch sind die Austrittszahlen mit 2135 (Katholiken) und 1043 (Protestanten) im vergangenen Jahr immer noch erheblich gewesen. Vorwiegend entscheiden sich die Augsburger im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 35 zum Austritt. Und auch das Thema Zuwanderung spielt eine Rolle - teils gehen die sinkenden Zahlen von Christen schon auf die erste Gastarbeitergeneration und vor allem deren Nachkommen zurück, teils auf aktuelle Zuwanderung. Schaut man sich die Katholiken an, hat der Großteil der Gläubigen (68,4 Prozent) die deutsche Staatsangehörigkeit ohne Migrationshintergrund. 18,7 Prozent haben Migrationshintergrund und deutschen Pass, 12,8 Prozent haben eine andere Staatsbürgerschaft. Bei den Konfessionslosen dominieren mit 38,8 Prozent die ausländischen Bewohner, gefolgt von deutschen Staatsbürgern ohne Migrationshintergrund (35,4 Prozent) und Deutschen mit Migrationshintergrund (25,8 Prozent). Allerdings wirkt sich Zuwanderung in die Stadt nicht nur negativ auf die Gläubigenzahlen aus - der Zuzug von jüngerer Bevölkerung aus ländlichen Gegenden für Ausbildung oder Studium dürfte positiv wirken, ebenso Zuwanderung aus katholisch geprägten Ländern wie Polen oder Kroatien. Tatsächlich zogen in den 2010er Jahren mehr Katholiken nach Augsburg als wegzogen.

Welcher Stadtteil glaubt an was? Der Anteil der Konfessionslosen ist Links der Wertach mit etwa 74 Prozent am Höchsten. Hohe Werte werden auch in Oberhausen erreicht, ebenso im Herrenbach. Am katholischsten von allen Stadtteilen sind Bergheim, Inningen, Firnhaberau und Hammerschmiede mit jeweils über 40 Prozent. Die Protestanten sind am stärksten im Spickel vertreten, wo der Anteil bei 19 Prozent liegt, gefolgt von Univiertel und Pfersee. Mit sechs Prozent ist der Anteil Links der Wertach am geringsten.

Das ist am Friedensfest geboten Am 8. August startet das Friedensfest-Programm um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in St. Anna. Bischof Bertram Meier hält die Predigt, die Liturgie wird von Dekan Frank Kreiselmeier und Stadtdekan Helmut Haug (St. Moritz) gestaltet. Um 11 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz die traditionelle Friedenstafel. Beim Austausch von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken steht das gelebte Miteinander im Hintergrund. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) wird dort den Friedenspreisträger des Jahres 2025 bekannt geben. Stadtteil-Friedenstafeln wird es auch in Göggingen (Altes Rathaus ab 11.30 Uhr), im Herrenbach (St. Andreas, Eichendorffstr. 42 ab 10 Uhr mit Gottestdienst und Brunch auf dem Kirchplatz) und am Hochzoller Zwölf-Apostel-Platz (ab 11 Uhr). Das Kinderfriedensfest startet um 12 Uhr im Botanischen Garten. Hier gibt es bis 17 Uhr ein buntes Programm für Kinder.