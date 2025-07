Kässpatzen und Chicken Wings: Das Lokal Schießstätte eröffnet wieder

Wer in den vergangenen Jahren an der Schießstätte in der Augsburger Rosenaustraße vorbeigelaufen ist, der atmete noch etwas den Mief aus den 1960er- oder 1970er-Jahre ein. Sofort fällt einem dabei ein großer Saal ein - mit Tischen, die der Länge nach aufgestellt waren, obendrauf weißen Deckchen und Blumengestecke. Es war die Ausstattung für Feuerwehrfeste, Weihnachtsfeiern oder Hochzeiten. Zudem haben dort seit ewigen Zeiten die königlich privilegierten Schützen ihren Sitz. In Kürze wird dieses Gelände, das insgesamt 5200 Quadratmeter umfasst, neu belebt. Die neuen Wirte sind in Augsburg keine Unbekannten.

Am 4. Juli eröffnen Donato Stelluto und sein Partner Brandon Stark dort ein neues Lokal unter dem Namen "The Post - Bar & Grill- Schießstätte. Allein die Bezeichnung verrät, dass "The Post" etwas mit "Flannigans Post" in der Fuggerstraße zu tun hat. Stelluto und Stark nehmen ihr zweites Lokal in Angriff. "Eigentlich eine spontane Entscheidung", verrät der 41-jährige Stark. "Von den königlich privilegierten Schützen hat uns einer in ,Flannigans Post‘ angesprochen, ob wir uns das Lokal anschauen wollten", erzählt Stelluto, der ein Jahr älter ist als sein Geschäftspartner. Seitdem ist einiges passiert.

"Als wir uns das im März angesehen haben, war alles im Rohbau. Da wurde jetzt ganz schön gearbeitet." Das Lokal ist stilvoll und unkonventionell eingerichtet. Helle und dunkle Farben wechseln sich ab. An der Wand hängen Hirschgeweihe und alte Räder von Leiterwagen. Dazu gibt es eine lange Theke und gemütliche Sitznischen unter Mauerbögen. Der große Biergarten vor dem Haus könnte jetzt im Sommer ein großes Pfund werden. Während "Flannigans Post" mitten im Herzen der Stadt liegt, ist das neue Lokal etwas weg vom Schuss. Stelluto macht sich dennoch keine Sorgen: "Wir werden schnell herausfinden, ob die Lage gut für uns ist."

Was den Charme von „Flannigans Post“ ausmacht, soll auch der Schießstätte helfen

Er lässt auch die Meinung nicht stehen, dass "Flannigans Post" nur deshalb so gut läuft, weil der Standort gut ist. "Sicherlich nicht. Das liegt vor allem an uns und an unseren fantastischen Mitarbeitern. Es gibt auch Lokale in dieser Straße, die nach kurzer Zeit wieder schließen müssen." Stelluto wurde in Südafrika geboren und hat einen italienischen Hintergrund. Seit 20 Jahren lebt er in Augsburg. "Ich wollte nach dem Abitur ein Jahr auf Reisen gehen und bin dann irgendwie hier hängen geblieben", sagt er. Seit 2006 betreibt er "Flannigans Post". Bereut hat er es nie. "Es wäre sicher einfacher gewesen, in Südafrika ein Lokal zu eröffnen. Vor allem hätte ich es da nicht mit so viel Bürokratie zu tun gehabt. Aber dafür haben wir hier vor allem ganz tolle Gäste. Vom Rechtsanwalt bis zum angehenden Journalisten. Zu uns kommen Amerikaner, Italiener, Iren oder Deutsche", schwärmt Stelluto, der verheiratet ist und eine Tochter hat.

Brandon Stark hat es im Jahr 2018 wegen der Liebe nach Augsburg verschlagen. Er ist mit Jessica Hubatsch verlobt, die seit neun Jahren in Flannigans Post arbeitet. Zusammen haben sie auch eine Tochter, Nova. All diese Namen klingen filmreif. Nova hieß die Gefährtin von Charlton Heston im ersten "Planet der Affen“-Film und beim Namen Brandon Stark denkt man unwillkürlich an "Game of Thrones." Der Amerikaner lacht: "Ich werde schon hin und wieder auf den Namen angesprochen. Auch wenn ich online was verfasse." Allerdings weist sein Nachname auch andere Parallelen auf. "Ironman Tony Stark wird auch mit mir immer wieder mal in Verbindung gebracht", sagt er lachend. Starks Weg führte von New York nach Augsburg. Gastronomische Erfahrung hat der Amerikaner auch in Bars und Restaurants in Texas gemacht. Heute ist er der Partner von Stelluto und erstmals Gründer eines eigenen Lokals: "Das ist für mich ein Traum", meint er stolz. Und eines ist für ihn jetzt schon sicher: "Beim Barbecue bleibt der Grill fest in meiner Hand."

Die Mischung aus texanischer und bayerischer Küche soll die Augsburger anlocken. Onion Rings, Fried Pickles oder Chickenwings werden dann ebenso serviert wie Schnitzel Wiener Art, Kässpätzle oder Back Hendl. Mit fünf Arbeitskräften in der Küche und fünf im Service will das Duo starten. Auch Auftritte von Bands sind geplant. Dass die Eröffnung parallell zu den Augsburger Sommernächten ansteht, ist schon mal die erste Herausforderung. Verschieben kam für die beiden nicht infrage. Für einen echten "Ami" wie Brandon Stark ohnehin nicht: "Am 4. Juli ist in Amerika der Independence Day, der Unabhängigkeitstag. Da kommt unsere Eröffnung zum richtigen Zeitpunkt." Übrigens: Das berühmte irische Guinness-Bier gibt es nicht in der neuen Post-Bar. "Jedenfalls noch nicht", sagt Stark. Die Zulieferer des neuen Lokals sind die Schlossbrauerei Autenried und das Brauhaus Tegernsee.

Info: Die künftigen Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag von 14 bis 23 Uhr und Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr.