Wie heizt Bayern? Diese Heizungen wurden in Ihrem Landkreis zuletzt verbaut

Von Jakob Stadler - 17:54 Uhr

Unsere Grafiken zeigen, dass zumindest in Neubauten in den meisten Kreisen der Region auf erneuerbare Heizungen gesetzt wird – doch auch Gas ist weit verbreitet.

Die Bundesregierung ringt um ihr Heizungsgesetz. Viele Wohnungen werden mit Gas beheizt, andere mit Öl – beim Verbrennen entsteht CO 2 , und das nicht zu knapp: Fast ein Fünftel der CO 2 -Ausstoßes in Deutschland entsteht so. Um das im Klimaschutzgesetz festgelegte Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, zu erreichen, muss sich also etwas ändern.

Das soll das viel diskutierte Heizungsgesetz erreichen. Aber schon bevor es in Kraft ist, zeigt sich: Der Anteil von Neubauten, die mit erneuerbaren Energien beheizt werden, steigt. Bundesweit sei 2022 in 57 Prozent aller Neubauten auf eine Wärmepumpe gesetzt worden, meldet das Statistische Bundesamt, auf andere Erneuerbare entfallen weitere fünf Prozent. Gasheizungen wurden noch in 28 Prozent aller Neubauten als primäre Heizung eingebaut.

