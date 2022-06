Bauholz ist teuer in Deutschland und der Krieg sorgt für weitere Schwankungen

Plus Jahrzehntelang war der Holzmarkt stabil. Doch seit etwas mehr als einem Jahr gehen die Preise rauf und runter. Der Ukraine-Krieg ist nicht der einzige Grund.

Immer häufiger setzen Bauherrinnen und -herren auf Holz. Es wächst nach und gilt als klimafreundlich. Die Politik will den Holzbau auch finanziell stärker fördern. Doch seit über einem Jahr ist der Bauholzmarkt erheblichen Schwankungen ausgesetzt, die Preise steigen rapide. Anfangs bedingt durch die weltweit hohe Nachfrage und einer schlechten Holzernte, spielt nun auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle.