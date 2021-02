12:53 Uhr

650.000 Euro Provision: Vorwürfe gegen Krumbacher CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein

Verdacht der Bestechlichkeit und der persönlichen Bereicherung: Die Büroräume und das Haus des Krumbacher CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein werden durchsucht.

Schwerer Verdacht gegen den Krumbacher Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein: Der 51-Jährige soll sich möglicherweise an Deals mit Masken bereichert haben. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll einen Hersteller von Corona-Schutzmasken an die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung vermittelt haben.

Nüßlein soll eine Provision in Höhe von rund 650.000 Euro erhalten haben

Für diese Tätigkeit soll der Jurist eine Provision von rund 650.000 Euro erhalten haben, die er nicht versteuert habe. Dies bestätigen hohe Justizkreise in Bayern. Das Geld soll an die Firma Tectum geflossen sein, deren alleiniger Gesellschafter Nüßlein ist. Auch der Verdacht der Bestechlichkeit steht im Raum. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft München bestätigte gegenüber unserer Redaktion Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte "im Zusammenhang mit dem Kauf von Atemschutzmasken". Gegen den Gesundheitspolitiker Nüßlein besteht nach Informationen unserer Redaktion derzeit kein Haftbefehl.

Die Immunität des Krumbacher Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein wurde aufgehoben

Derzeit werden nach Recherchen unserer Redaktion Nüßleins Büroräume durchsucht, darunter sein Abgeordnetenbüro in Berlin und sein Wahlkreisbüro in Günzburg. Auch in seiner Berliner Privatwohnung sind Ermittler zugange. Sein Privathaus in Münsterhausen (Landkreis Günzburg) wurde ebenfalls durchsucht. Dort waren als Zeugen die Bundestagsabgeordneten Carsten Müller aus Niedersachsen und Axel Müller aus Baden-Württemberg dabei. Es ist üblich, dass bei Durchsuchungen gegen Mandatsträger unabhängige Zeugen anwesend sind. Nüßlein selbst ist seit Donnerstagvormittag nicht erreichbar, offenbar auch nicht für seine Kollegen aus der Unionsfraktion und der CSU-Landesgruppe.

Der zweite Beschuldigte ist nach Recherchen unserer Redaktion der Verantwortliche einer Maskenhersteller-Firma aus dem Raum Frankfurt am Main. Auch dort wurde am Donnerstag durchsucht. Der Mann soll aber in Bayern wohnen.

Das CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsstelle in Günzburg. Bild: Alexander Kaya

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt Durchsuchungen in 13 Objekten in Deutschland - aber auch in der Steueroase Liechtenstein. Nüßleins Immunität als Abgeordneter war zuvor vom zuständigen Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung einstimmig aufgehoben worden.

Die CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsstelle in Günzburg wird durchsucht. Bild: Julia Greif

Der 51-jährige Nüßlein sitzt seit 2002 für die CSU im Bundestag. 2014 wurde er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Nüßlein wohnt in Münsterhausen im Landkreis Günzburg. Er hat in Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Jura studiert.

