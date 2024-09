Arbeitspflicht für Asylbewerber: Straßen kehren für 80 Cent die Stunde?

Straßenabläufe reinigen, Unkraut ausstechen, Rasen mähen – zu tun gäbe es in der Marktgemeinde Ziemetshausen jede Menge, sagt Bürgermeister Ralf Wetzel. Seit Juni haben Gemeinden im Landkreis Günzburg die Möglichkeit, Asylbewerber zu gemeinnützigen Tätigkeiten zu verpflichten. Ziemetshausen hat, gemeinsam mit der Stadt Leipheim, als erste Kommune ein solches Angebot geschaffen. 72 Asylbewerberinnen und Asylbewerber lebten zu diesem Zeitpunkt im Ort, 13 bekamen die Aufforderung, gemeinnützige Aufgaben zu erledigen – weil sie volljährig sind, keine Ausbildung machen und an keinem Integrations- oder Sprachkurs teilnehmen. Acht Personen legten dem Landratsamt Gründe vor, die sie von den Gemeinwohlarbeiten befreiten. Von den fünf Personen, die am 3. Juni schließlich ihren Dienst am Bauhof antreten sollten, erschien allerdings keiner. Bürgermeister Wetzel hat es nicht überrascht, dass keiner den 80-Cent-Job machen wollte. „Mir war im Vorfeld völlig klar, wie die Sache laufen würde“, sagt der CSU-Mann.

Trotzdem soll das Konzept nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder andernorts funktionieren. Vor einer Woche kündigte Söder bei der CSU-Fraktionsklausur in Banz an, dass Asylbewerber verstärkt arbeiten sollen. Nach drei Monaten im Land soll gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber verpflichtend werden. Rechtlich möglich ist das bereits, wie das Beispiel Günzburg zeigt. Allerdings gibt es für 75.000 Flüchtlinge, die in Bayern dafür infrage kämen, derzeit nur 3000 Arbeitsgelegenheiten. Nun sollen bei Einrichtungen des Freistaats innerhalb kurzer Zeit 5000 solcher Stellen entstehen, etwa in staatlichen Kantinen oder Gärten.

Wer den 80-Cent-Job nicht antritt, erhält unter Umständen weniger Leistugen

Im Landkreis Günzburg gibt es inzwischen auch in Burgau, Günzburg und Ursberg 80-Cent-Jobs. Zudem wird der Landkreis selbst Arbeitsgelegenheit anbieten, ebenso in den staatlichen Asylunterkünften. Im Gegensatz zum Unterallgäu, wo Flüchtlinge auf Initiative des Landkreises freiwillig bei der Ausstattung von Asylunterkünften mithelfen oder den Kreisbauhof unterstützen, sind die Gemeinwohltätigkeiten verpflichtend. Denn wer diese nicht antritt, könnte bis zu 232 Euro weniger im Monat überwiesen bekommen.

Das Landratsamt hat bisher 35 Personen zur Aufnahme einer Arbeitsgelegenheit verpflichtet. Elf haben den 80-Cent-Job angetreten, sieben sind noch dabei. Landrat Hans Reichhart (CSU), der schon die Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge vorantrieb, betont: „Unser Ziel ist es, dass alle Asylsuchenden, die sich nicht in einem regulären Arbeitsverhältnis, einem Integrations- oder Sprachkurs befinden, einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen.“ Bei neun Asylbewerbern wurden Leistungen bereits gekürzt, bei 18 Personen ist dies beabsichtigt. Reichhart sagt: „Wir sehen darin eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, aber auch eine Chance für die Asylbewerber, aktiv an ihrem Integrationsprozess mitzuwirken.“

Seit Söder angekündigt hat, dass Asylbewerber zu 80-Cent-Jobs verpflichtet werden sollen, reißt die Kritik nicht ab. Das sei nicht mehr als „eine diskriminierende und entwürdigende Symbolpolitik“, betont Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. „Hier werden oftmals Beschäftigungen erdacht, die wenig sinnvoll sind und allein den Zweck erfüllen, Geflüchteten solche Beschäftigungen aufdrücken zu können.“ Grünen-Fraktionsvize Johannes Becher sagt: „Der Ministerpräsident stellt es mal wieder so hin, als müssten Geflüchtete zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert werden. Die Wahrheit ist, dass die Menschen in zahlreichen Fällen von der Söder-Regierung am Arbeiten gehindert oder sogar trotz Job oder Ausbildung abgeschoben werden sollen.“

In Ziemetshausen spricht man trotz allem von einem Erfolg

In Ziemetshausen sieht Bürgermeister Wetzel die 80-Cent-Jobs trotzdem als Erfolg. Er spricht von einer „willensbildenden Maßnahme“, weil sich Flüchtlinge stattdessen eine reguläre Arbeit gesucht hätten oder einen Kurs besuchten. „Wir haben uns genau das erhofft.“

Am Mittwoch wollen Innenminister Joachim Herrmann und Arbeitsministerin Ulrike Scharf vorstellen, wie mehr Asylbewerber in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Denn die Staatsregierung will die Möglichkeiten für eine reguläre Beschäftigung von Flüchtlingen verbessern. Unabhängig vom rechtlichen Status sollen sie eine Arbeitserlaubnis erhalten, sobald sie drei Monate im Land sind. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) betonte am Montag: „Arbeit ist der entscheidende Schritt zur Integration.“

Bislang können die Ausländerbehörden frühestens nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis erteilen. Wer in einer Aufnahmeeinrichtung lebt, erhält diese meist erst nach einem halben Jahr. Beim Flüchtlingsrat betont man, eine frühere Arbeitserlaubnis allein schaffe noch keine Integration. „Herr Söder wäre besser beraten, wenn er Geflüchteten in Ankerzentren ab Tag eins Sprachkurse anbieten würde. Dann könnten Geflüchtete Deutsch lernen und erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.“