Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Asylbewerber sollen für 80 Cent pro Stunde im Bauhof arbeiten

Plus In Leipheim und Ziemetshausen startet eine Initiative, "die Integration fördern soll". Wenn allerdings ein Asylbewerber ohne Grund nicht mitmacht, folgen Konsequenzen.

Von Sophia Huber

Es wäre falsch zu behaupten, ab dem 1. Juni dürfen Asylbewerber im Landkreis Günzburg gemeinnützig arbeiten. Das "darf" jeder und jede auch bisher. Drei Flüchtlinge etwa helfen im Landkreis bei der Tafel, ein anderer arbeitet gemeinnützig in der eigenen Unterkunft. Und trotzdem soll die Einführung der sogenannten "Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" in den Pilotkommunen Leipheim und Ziemetshausen ein entscheidender Schritt in der Asyl- und Migrationspolitik sein, die Landrat Hans Reichhart ( CSU) vorantreibt. Wie auch schon bei der Einführung der Bezahlkarte ist es der Kreis Günzburg, der vor allen anderen, oder zumindest an der Spitze in Bayern, "Nägeln mit Köpfen" macht. Warum dieser Eifer?

"Wir haben im Landkreis in den vergangenen Monaten einiges erledigt und Neues eingeführt. Dabei sind wir immer einem Weg gefolgt", führt Reichhart seine Erklärung im Pressegespräch am Freitag ein. Auf die herausfordernde Frage der Unterbringung folgte die Einführung der Bezahlkarte. Die Zuweisungen der Geflüchteten gingen aktuell zurück, "wir sind bei Weitem nicht auf dem Niveau von 2023", so der Landrat, das heißt, der Kreis habe Kapazitäten, weitere Themen anzupacken – etwa die Arbeitspflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen