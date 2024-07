Ansturm auf Mückenschutzmittel: "Aber nicht das neue Klopapier"

Bsssss... und pieks. Mücken sind eine lästige Begleiterscheinung des Sommers – jedoch eine gewohnte. Dieses Jahr treten sie aber in besonders hohen Zahlen auf. Das macht sich nicht nur auf der Haut bemerkbar, sondern dementsprechend auch in den Regalen im Einzelhandel. In Geschäften vielerorts ist Mückenschutzmittel mittlerweile ausverkauft.

Das zeigt unter anderem ein Blick auf die Website von DM. Egal ob "Insektenstichgel Soforthilfe", Mückenstichpflaster, "Insektenschutzspray Family" – wer die Produkte im nächstgelegenen DM kaufen möchte, sieht auf der Verfügbarkeitskarte vor allem in Schwaben und Oberbayern ein rotes Kreuzchen, das "momentan nicht verfügbar" bedeutet.

Mücken in Bayern: Ansturm auf Insektensprays

Auch bei Müller ist die Situation ähnlich: Mückenspray ist in einem Großteil der Filialen im Raum Augsburg aktuell nicht erhältlich. Online sind die Mittel jedoch verfügbar.

Dass die Lage im Einzelhandel angespannt ist und ein "regelrechter Ansturm" zu beobachten sei, bestätigte auch der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Ohlmann erklärte auch, dass die hohe Nachfrage in Gegenden wie etwa dem Fünf-Seen-Land in Oberbayern nichts Neues sei. Ungewöhnlich sei jedoch die hohe Nachfrage in auch anderen Gegenden. Er betont aber: "Mückenschutz ist nicht das neue Klopapier. Wenn man es nicht in der Drogerie um die Ecke bekommt, dann vielleicht in einem anderen Geschäft."

Laut Expertin handelt es sich 2024 noch nicht um eine "Mückenplage"

Wahrscheinlich ist ein Zusammenhang mit dem Hochwasser und Überschwemmungen vor wenigen Wochen. Laut Doreen Werner, Biologin beim Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, folgten auf jedes Hochwasser Überschwemmungsmücken. Diese Überschwemmungsmücken seien penetranter als andere Mückenarten.

Von einer Plage spricht die Expertin jedoch nicht. Darum würde es sich ab 20 Stichen pro Minuten handeln. Ein "plageartiges Aufkommen" schließt Werner in einzelnen Gebieten diesen Sommer jedoch nicht aus. (mit dpa)