Augsburger Bischof Meier fordert katholisches Diakonat für Frauen

Exklusiv Augsburgs Bischof Bertram Meier hat einen Diakonat für Frauen in der katholischen Kirche angeregt. Das Verbot der Priesterweihe von Frauen stehe aber fest.

Der katholische Augsburger Bischof Bertram Meier hat einen Diakonat für Frauen als eigenes Dienstamt in der katholischen Kirche angeregt. "Darin sehe ich die Zukunft: eine Beauftragung für den diakonischen Dienst für Frauen, aber auch geformt mit eigenem Profil", sagte Meier unserer Redaktion. Dieser Diakonat speziell für Frauen dürfe dabei nicht ein Abklatsch etwa des Ständigen Diakonats sein, der sich in der katholischen Kirche bewährt hat, betonte der Bischof. Ein Ständiger Diakon kann auch ein verheirateter, aber nicht zum Priester geweihter Mann sein, der haupt- oder nebenberuflich das Amt des Diakons in einer Pfarrei versieht.

Katholische Kirche weiht Frauen nicht zu Priestern

Bischof Bertram Meier sieht beim Thema Diakonenweihe für Frauen mehr Raum für Reformen als beim viel diskutierten Thema Priesterweihe für Frauen und verwies dabeiauf das Schreiben "Ordinatio sacerdotalis" des damaligen Papstes Johannes Paul II. In dem hatte das Kirchenoberhaupt erklärt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht habe, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Seine Entscheidung sei endgültig.

Mit Blick auf die anhaltenden Diskussionen über eine Priesterweihe für Frauen verwies Meier zudem darauf, dass die Kirche ein Global Player sei. "Wir müssen die Ungleichzeitigkeit in dieser römisch-katholischen Kirche sehen", sagte Meier unserer Redaktion im Glaubenspodcast "Über Gott und die Welt". "Heute der Einheit zu dienen, in dieser großen Vielfalt, ist eine Kunst", fügte der Bischof hinzu. "Ich wollte nicht in der Haut eines Papstes heute stecken, weil der kann wie so ein Bobfahrer überall nur anrammen."

Podcast „Über Gott und die Welt: Der Glaubenspodcast“ auf Spotify, Apple Podcasts und Co.

Den Podcast „Über Gott und die Welt: Der Glaubenspodcast“ finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Sie haben eine Idee zu einem Thema, über das Daniel Wirsching mit den Bischöfen sprechen sollte? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.

Zwei Bischöfe, evangelisch und katholisch, in einem Podcast – das ist etwas Besonderes. Die beiden sprechen zwar zunächst einmal für sich und werden dabei auch sehr persönlich – und doch sind sie die Gesichter ihrer Kirchen. Piper vertritt knapp 270.000 evangelische, Meier knapp 1,3 Millionen katholische Christen – zwischen Ries und Allgäu. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.