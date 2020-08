06:59 Uhr

Bauernhof im Unterallgäu brennt: Mehrere Jungrinder verenden

In der Nacht ist ein Großbrand auf einem Bauernhof in Wolfertschwenden ausgebrochen.

In Wolfertschwenden im Unterallgäu ist in der Nacht ein Großbrand auf einem Bauernhof ausgebrochen. Nach ersten Infos kamen mehrere Jungrinder ums Leben.

Von Daniel Halder

Das Feuer im größten Milchvieh-Betrieb in Wolfertschwenden ist nach ersten Informationen gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. Die Flammen verteilten sich rasch über die Bergehalle und den angrenzenden Stall.

Polizei: 10 bis 15 Jungrinder sterben bei Brand in Wolfertschwenden

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Gebäude niederbrannten. Laut Einsatzzentrale der Polizei in Kempten verendeten bei dem Feuer zehn bis 15 Jungrinder.

Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 500.000 und einer Million Euro.

Der Feuerwehr-Einsatz dauert auch am frühen Mittwochmorgen noch an. Die Ortsdurchfahrt in Wolfertschwenden ist für den Verkehr komplett gesperrt.

