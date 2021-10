Pandemie der Kinder: Wie gut sind Bayerns Schulen geschützt?

Ich glaube nicht, dass Schulen der richtige Ort sind, um Corona zu "bekämpfen". Die meisten Infektionen werden aus dem Arbeitsumfeld in einen Haushalt und von da, aber seltener, in die Schulen eingetragen (wobei mehr Infektionen von Lehrpersonal, als von Schülern kommen). Das weiß man mittlerweile recht gut aus verschiedenen Studien und Datenauswertungen. Insofern werden die Maßnahmen in Schulen nur eine Teilwirkung haben, viel wichtiger wären Tests im Arbeitsumfeld (auch bei Geimpften), um Übertragungen zu unterbinden und eine hohe Impfqoute bei den über 50-60jährigen, um schwere Verläufe zu reduzieren, was die Intensivauslastung dämpft. Bisher gibt es aber in vielen Arbeitsbereichen weiterhin nur die Pflicht für die Arbeitgeber, Tests zur Verfügung zu stellen. Dafür gängelt man die Kinder und Schüler. Eindeutig falscher Fokus!



Und man muss denjenigen, die am wenigsten Risiko für einen schweren Verlauf und Post Covid Symptome haben, erlauben, sich auch natürlich immunisieren zu können. Da sind die strenge Hygieneregeln hinderlich. Wohin das geführt hat, zeigt sich aktuell: Es gibt wegen fehlender Immunisierung über die letzten 1 1/2 Jahre bei den Kindern sehr viele Erkältungsfälle, insbesondere Infektionen mit RSV, die auch den Hauptanteil derzeit hospitalisierter K+J (Kinder und Jugendliche) ausmachen. Dagegen gibt es trotz hoher Inzidenz bei K+J vergleichsweise wenige Fälle, die wegen COVID-19 hospitalisiert sind (zum Glück).

