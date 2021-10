Corona-Fälle an Königsbrunner Grundschule: Welche Fragen offen bleiben

Plus Königsbrunn bleibt nach dem Corona-Ausbruch an einer Grundschule der Hotspot im Landkreis: Bei der Recherche zum Thema fallen einige offene Fragen im System auf.

Nach dem Corona-Ausbruch an einer Königsbrunner Grundschule kehrt dort schrittweise wieder Normalität ein - auch wenn viele der 35 betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie die beiden infizierten Lehrerinnen noch nicht wieder zurückkehren können oder dürfen.