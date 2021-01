14:22 Uhr

Das müssen Sie zum 15-Kilometer-Radius in Hotspots wissen

In Corona-Hotspots soll der Bewegungsradius nur noch 15 Kilometer betragen. Das ist umstritten, Verfassungsrechtler haben Bedenken. Was bedeutet die Einschränkung in der Praxis?

Von Tim Frehler

Neues Jahr, altes Bild: Vor der blauen Wand im Bundeskanzleramt verkünden Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Ergebnisse des ersten Bund-Länder-Gipfels 2021. Schon im Vorfeld war klar, dass die geltenden Maßnahmen keinesfalls gelockert werden - nun wurden sie sogar verschärft. Eine Regelung ist besonders umstritten: Die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer. Stellenweise wird sogar von einer "Corona-Leine" gesprochen. Was die Regelung im Detail bedeutet, wie sie umgesetzt werden soll und ob sie überhaupt rechtmäßig ist – das alles ist fraglich.

Worauf haben sich die Politiker geeinigt?

Bei den am Dienstag verschärften Maßnahmen handelt es sich erst einmal nur um einen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder. Die Bundesländer müssen diesen nun in Gesetzesform gießen. Das bedeutet auch, dass die genaue Ausgestaltung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann. Im Kern haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten aber auf Folgendes geeinigt: Wer in einem Landkreis lebt, in dem die 7-Tages-Inzidenz einen Wert von 200 überschreitet, soll sich nur noch innerhalb eines Radius von 15 Kilometer um seinen eigenen Wohnort bewegen dürfen, sofern kein triftiger Grund vorliegt.

15-Kilometer-Regel: Was ist der Grund für die Verschärfung?

Mit Blick auf die Einschränkung des Bewegungsradius dürften die Kanzlerin und die Regierungschefs die Bilder aus den Wintersportregionen vor Augen gehabt haben. "Sie wissen, was in bestimmten Regionen los war, als es jetzt geschneit hatte, und wie viele Kontakte da entstanden sind. Das muss verhindert werden", erklärte Angela Merkel auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Wie viele Kreise sind betroffen?

Laut Zahlen des RKI überschreiten am 7. Januar 54 Kreise einen Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Spitzenreiter ist der Landkreis Meißen in Sachsen mit einem Wert von 483,2. In Bayern liegen zurzeit 15 Kreise über dem kritischen Wert. Am kritischsten ist hier die Situation im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Dort liegt die Inzidenz bei 291,8. Dahinter folgen die Stadt Hof, das Berchtesgadener Land und der Landkreis Passau.

Wie soll die 15-Kilometer-Regel in der Praxis umgesetzt werden?

Die genaue Ausgestaltung des Beschlusses ist Sache der Länder. Auf den ersten Blick stellen sich aber vor allem zwei Fragen: Was zählt als Wohnort? Und was ist ein triftiger Grund? In Sachsen, wo eine solche Regel schon seit Mitte Dezember gilt, zählt der Wohnbereich als Bemessungsgrundlage – also die Adresse, die im Ausweis steht. Von da an wird gezählt. Die sächsische Polizei misst die Luftlinie. Kanzlerin Merkel will das aber nicht eins zu eins übernehmen. "Wohnort ist der Wohnort", sagte sie am Dienstag. Die genaue Adresse soll also nicht ausschlaggebend sein. In Bayern sei die Gemeinde- oder Stadtgrenze maßgeblich, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch.

Als triftiger Grund gilt zum Beispiel die Fahrt zur Arbeit oder ein Arzttermin. Auch Einkaufen dürfte dazu zählen. "Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar", heißt es im Beschlusspapier von Bund und Ländern.

Ist die 15-Kilometer-Regel überhaupt rechtmäßig?

Die Einschränkung des Bewegungsradius stellt einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte dar und muss als solcher gut begründet sein. Alexander Thiele, derzeit Vertretungsprofessor für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der LMU München, hat hierzu mehrere Bedenken. Zunächst sei fraglich, ob eine pauschale Beschränkung des Bewegungsradius wirklich geeignet sei, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Er sieht aber noch ein weiteres Problem: Der begrenzte Bewegungsradius könnte den Grundsatz der Gleichheit verletzen: "Wer auf dem Land wohnt, ist von einer solchen Regelung ganz anders betroffen als eine Person, die beispielsweise in Berlin wohnt, wo sich durch die Beschränkung praktisch fast keine Veränderung ergibt." Greift die Politik hier also überhaupt zu einem angemessenen Mittel? Thiele ist skeptisch: "Mir ist das zu pauschal und wenig wirksam." Eine abschließende Bewertung sei aber erst möglich, wenn ein endgültiger Gesetzestext vorliege.

Verfassungsrechtler Alexander Thiele. Bild: Alexander Thiele

Gleichwohl drückt sich Thieles Ansicht nach in dieser Regelung vor allem die "Innovationslosigkeit der Regierung" aus. "Die Politik verschärft zwar die Maßnahmen immer weiter, es zeigt sich aber kein Erfolg", kritisiert der Verfassungsrechtler. "Es entsteht das Gefühl, dass sich nichts verändert und daher ändert sich auch das Verhalten der Menschen nicht". Weil auch erneut das Parlament nicht einbezogen worden sei, befürchtet er, dass sich ein Gefühl der Frustration in der Bevölkerung verbreiten und sich langfristig eine Gefahr für die Herrschaftsordnung entwickeln könnte.

Wie soll die Einhaltung der 15-Kilometer-Regel kontrolliert werden?

Flächendeckende Kontrollen werden auch bei der Einschränkung des Bewegungsradius nicht realisierbar sein. Wie bei anderen Corona-Beschränkungen kommt es auf die Einsicht der Bevölkerung an. Rein personell sei es gar nicht möglich, alle Straßen oder Feldwege in Bayern zu kontrollieren, sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern, Peter Pytlik. Man werde die Einhaltung dieser Maßnahme im normalen Streifendienst überprüfen. "Sonderkontrollen, die sich nur auf diesen Bewegungsradius konzentrieren, sind nach unserer Erkenntnislage nicht vorgesehen", sagt Pytlik.

Machen überhaupt alle Bundesländer mit?

Nein. Niedersachsen etwa will die Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspots nicht ohne Weiteres umsetzen. Nötig sei eine gesonderte Begründung zur Verhältnismäßigkeit, wie sie das niedersächsische Oberverwaltungsgericht bereits bei anderen Einschränkungen angemahnt hat, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte dazu schon am Dienstagabend: "Aktuell planen wir das nicht." Man müsse erst einmal zu belastbaren Werten kommen. (mit dpa)

Alle Neuerungen rund um das Coronavirus können Sie in unseren Live-Blog verfolgen.

