Die FFP2-Maskenpflicht könnte in Bayern wieder eingeführt werden

Liebe Angelika,

Sie glauben ernsthaft, dass Menschen die sich nicht impfen lassen wollen mit "fundierten Informationen" umstimmen lassen? Meine Erfahrung ist, dass jemand der nicht will, gelinde gesagt jeden Sch... glaubt der ihn irgendwie in seiner Meinung bestärkt, aber in keinster Weise wissenschaftlichen Argumenten oder der Erfahrung aus knapp 7 Milliarden Impfungen zuhört.

Die Erfahrung im Umfeld zeigt, die Leute müssen den Mist kriegen, wochenlang liegen, sich sterbenselend fühlen um festzustellen "hätte ich glaub doch besser mich impfen lassen".

Mit irgendeiner Pflicht spielt man den Schwurblern in ihrer Welt nur in die Hände mit derer ihnen eigenen wirren Argumentation "Die Leute würden ja, aber....".

Dann werden natürlich Impfdurchbrüche vorgebracht was von Anfang an klar war bei einer Wirksamkeit von 90%. 90 Prozent sind eben nicht 100 Prozent. Ganz klar. Außer man ist Schwurbler, dann heisst es "Die Impfungen wirken ja eh nicht, sieht man ja". Dass der absolute Großteil der KH-Einweisungen inkl. Intensiv aber ungeimpfte sind, das wird verdrängt. Wichtig sind nicht die 99 ungeimpften sondern der eine Patient der trotz Impfung dort liegt. Absoluter Beweis dass die Impfung eh nichts bringt.

Muss man nicht verstehen. Meine Meinung daher: Let god sort ´em out. Jeder hat die Möglichkeit sich und damit alle anderen zu schützen, wer es nicht tut braucht auch nicht heulen.

