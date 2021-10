700 Plätze weniger als 2020: Wo sind die Intensiv-Kapazitäten in Bayern geblieben?

Plus In Bayern wächst die Anzahl der schweren Covid-Fälle wieder. Zugleich gibt es aber deutlich weniger Plätze auf den Stationen, um sie zu versorgen. Woran das liegt.

Die kühlere Jahreszeit hält Einzug, das Aufkommen von Corona-Infektionen häuft sich wieder massiv – und die bayerischen Intensivstationen, die mit der Versorgung schwerer Corona-Fälle betraut sind, sind mancherorts schon völlig ausgelastet. Es gibt aktuell im Freistaat mit 359 Covid-Intensivfällen (Stand 27. Oktober) wesentlich mehr als etwa vor einem Jahr, als am 27. Oktober 129 Intensivbetten mit Covid-Fällen belegt waren. Dazu kommt ein Riesenproblem: Im Vergleich zum vergangenen Oktober gibt es nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) rund 700 Intensivbetten weniger, die in Bayern zur Verfügung stehen. Doch woran liegt das eigentlich?