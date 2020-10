In Bayern gilt ab Samstag kein Beherbergungsverbot mehr

vor 33 Min.

Andere Bundesländer haben schon vorgelegt - nun gibt es in Bayern in Kürze auch kein Beherbergungsverbot mehr. Wie die Regeln nun aussehen.

Das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots läuft in Bayern an diesem Freitag aus. Die Staatsregierung verzichte auf eine Verlängerung der Vorschrift, "wir belassen es dabei", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Damit endet das Beherbergungsverbot mit Ablauf des Tages. Zur Begründung sagte Herrmann, dass man darauf setze, dass die Länder die Beschlüsse der Bund-Länder-Vereinbarung aus dieser Woche umsetzten.

Kein Beherbergungsverbot mehr in Bayern: Vorerst läuft es aus

Herrmann betonte, dass das Beherbergungsverbot aber weiter im "Instrumentenkasten" für den Kampf gegen die Pandemie enthalten bleibe. Sollte es notwendig werden, könne es somit wieder angewendet werden. Dies sei derzeit aber auch weniger relevant, weil die Ferien in vielen besonders von der Pandemie betroffenen Regionen bereits wieder vorbei seien.

Bund und Länder hatten am Mittwoch kein einheitliches Vorgehen beim Beherbergungsverbot finden können und eine endgültige Entscheidung auf Anfang November vertagt. Daraufhin hatten bereits einige Länder das Ende der Verbotsregelung angekündigt oder gar direkt umgesetzt, andere wie Nordrhein-Westfalen hatten die Vorschrift nie angewendet.

In Baden-Württemberg hatte am Donnerstag ein Gericht das Beherbergungsverbot gekippt. In Mecklenburg-Vorpommern müssen dagegen Einreisende aus Corona-Hotspots mit hohen Neuinfektionszahlen zur Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen oder sich ansonsten in Quarantäne begeben.

Welche Regionen in Deutschland gelten als Corona-Risikogebiete?

Das Robert-Koch-Institut weist in seinen Informationen zur Verbreitung des Coronavirus stets die Städte und Landkreise als deutsche Risikogebiete aus, in denen der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner oberhalb des Warnwerts 50 liegt. Diese Zahl zeigt die in den vergangenen sieben Tagen erfassten neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner.

Diese Kommunen sind laut RKI Risikogebiete - Stand 15. Oktober:

Bayern

kreisfreie Stadt Augsburg

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Ebersberg

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Mühldorf am Inn

kreisfreie Stadt München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Rottal-Inn

Landkreis Regen

kreisfreie Stadt Rosenheim

Landkreis Rosenheim

Landkreis Schweinfurt

kreisfreie Stadt Schweinfurt

kreisfreie Stadt Weiden

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Esslingen

Stadtkreis Heilbronn

Landkreis Ludwigsburg

Stadtkreis Mannheim

Landkreis Schwäbisch Hall

Landkreis Schwarzwald-Baar

Stadtkreis Stuttgart

Landkreis Tübingen

Berliner Bezirke

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

Berlin Mitte

Mitte Berlin Neukölln

Berlin Reinickendorf

Berlin Spandau

Spandau Berlin Tempelhof-Schöneberg

Bremen

kreisfreie Stadt Bremen

Hessen

kreisfreie Stadt Frankfurt am Main

Kreis Groß-Gerau

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

kreisfreie Stadt Kassel

kreisfreie Stadt Offenbach am Main

Rheingau-Taunus-Kreis

Niedersachsen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Cloppenburg

kreisfreie Stadt Delmenhorst

Landkreis Emsland

Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen

Städteregion Kreis Aachen

kreisfreie Stadt Bielefeld

kreisfreie Stadt Bochum

kreisfreie Stadt Dortmund

kreisfreie Stadt Duisburg

kreisfreie Stadt Düsseldorf

kreisfreie Stadt Essen

kreisfreie Stadt Gelsenkirchen

kreisfreie Stadt Hagen

kreisfreie Stadt Hamm

kreisfreie Stadt Herne

kreisfreie Stadt Köln

kreisfreie Stadt Leverkusen

Kreis Mettmann

kreisefreie Stadt Mühlheim an der Ruhr

an der Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

kreisfreie Stadt Remscheid

kreisfreie Stadt Solingen

Kreis Unna

kreisfreie Stadt Wuppertal

Thüringen

Kreis Eichsfeld

Rheinland-Pfalz

Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

kreisfreie Stadt Mainz

Sachsen

Erzgebirgskreis

Saarland

Kreis St. Wendel

Kreis Neunkirchen

Hinweis: Die Daten des RKI werden um 0 Uhr übermittelt und sind daher nicht immer tagesaktuell.

