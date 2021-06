Moderner, hintergründiger, übersichtlicher: Entdecken Sie unsere neue Seite

Wir haben unseren Online-Auftritt überarbeitet und unser Angebot erweitert. Wie wir unsere Seite für Sie verbessern wollen.

Sie werden es sicherlich schon bemerkt haben: Unsere Seite hat sich in den vergangenen Tagen verändert. Wir haben aufgeräumt, umgestellt und uns an der ein oder anderen Stelle einen frischen Anstrich verpasst. Teilweise ist dieser Prozess auch noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Wochen werden Ihnen weitere Änderungen und Neuerungen begegnen.

Foto: AZ

Unser Ziel: augsburger-allgemeine.de soll für Sie noch übersichtlicher, ansprechender und informativer werden. Die wichtigsten Anpassungen und die Gedanken dahinter haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst:

Vor allem die mobile Variante unserer Website, die Sie mit dem Smartphone nutzen können, haben wir optisch überarbeitet. Die neue Seite ist heller, freundlicher und bietet auf der Startseite und den lokalen Übersichtsseiten unserer Heimatausgaben einen deutlich höheren Textanteil. Damit wollen wir Ihnen bereits auf den Einstiegsseiten mehr Orientierung und Informationen zu den wichtigsten Themen bieten.

Foto: AZ

Wir haben die Nutzerführung und Navigation durch unsere Angebote vereinfacht. Hier werden wir in den kommenden Wochen auch noch weitere Optimierungen vornehmen. Über die Navigationsleiste und die Menüs am Kopf der Seite finden Sie neben den schnellen Einstiegen in unsere Ressorts und Rubriken nun auch einfach und direkt zu unseren wichtigsten digitalen Angeboten: Newsletter, e-Paper, Podcast, Traueranzeigen und den Abo-Bereich.

Wir haben die Startseite neu strukturiert; manche Rubriken sind rausgefallen, manche sind dazugekommen, etwa für Verbraucher- und lebensnahe Themen wie Bauen & Wohnen oder Familie & Partnerschaft. Sportfans finden direkt auf der Startseite eigene Bereiche für den FC Augsburg und die Augsburger Panther. Unter "Das Beste aus PLUS+" finden Sie ausgesuchte Reportagen, Hintergründe und Lesegeschichte. Und wir räumen lokalen Nachrichten künftig in einer eigenen Rubrik noch mehr Platz auf der Startseite ein.

Journalistische Einordnung und Analyse sind wichtiger denn je und die Nachfrage danach ist - auch auf unseren Plattformen - im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Daher wollen wir Kommentaren und Meinungsbeiträge noch stärker in unserer Seite integrieren, aktuell wie thematisch, und ihnen mehr Raum geben. Sie werden diese daher künftig in allen Bereichen unserer Seite finden, nicht nur wie bisher im Ressort "Meinung" und an den dafür vorgesehenen Stellen. Zu erkennen sind Kommentare an einer kursiven Überschrift.

Foto: AZ

Unseren digitalen Abonnenten wollen wir innerhalb unserer exklusiven PLUS+Artikel künftig noch mehr Lesefreude ermöglichen: Daher werden wir dort weniger Werbung anzeigen und noch stärker auf interaktive Grafiken, Bilder, Videos und weiterführende redaktionelle Inhalte setzen, um sie so umfassend wie möglich zu informieren.

Sie werden in Zukunft immer öfter auch Audio-Inhalte wie unseren werktäglichen Morgen-Podcast "Nachrichtenwecker" auf unserer Seite finden. Hier werden wir in den kommenden Wochen neue Angebote schaffen, um Ihnen auch diese Inhalte einfach und angenehm zur Verfügung zu stellen. Seien Sie gespannt!

Wie gefällt Ihnen die neue Seite? Haben Sie Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns gerne, entweder direkt in den Kommentarbereich unter diesem Artikel oder per Email an digital@augsburger-allgemeine.de.

Redaktion und Verlag

Augsburger Allgemeine