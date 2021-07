Bayerns Wirte-Chefin: "Sperren Wirtschaften nicht mehr zu"

Plus Ihre Branche habe in der Corona-Zeit Sonderopfer erbracht, sagt Bayerns Hotel- und Gaststätten-Chefin Angela Inselkammer. Sie spricht von immensen Schäden und fordert ein Signal der Politik.

Frau Inselkammer, Sie haben einmal gesagt, Corona habe uns mitten ins bayerische Herz getroffen, mussten doch Gaststätten so lange schließen. Wie geht es heute Ihrem bayerischen Herz als Wirtin in Aying und Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes?