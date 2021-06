Würzburg

07:43 Uhr

Das Protokoll eines schrecklichen Abends in Würzburg

Eine Stadt unter Schock: In Würzburg hat am Freitagabend ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Mindestens drei Menschen sind ums Leben gekommen.

Plus Ein 24-Jähriger hat in Würzburg drei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt. Mehrere Reporter waren vor Ort und schildern Eindrücke des Abends.

Von Sophia Scheder

Es sind schreckliche Bilder und Videos, die sich durch die Sozialen Medien verbreiten. Ein Mann mit einem großen Messer in der Hand läuft barfuß durch die Stadt, mehrere Passanten gehen mit Stühlen oder Taschen auf den Mann zu und versuchen ihn zu entwaffnen. Schnell kommt ein Polizeiwagen und verfolgt den Mann in eine Gasse. Bei der Messerattacke auf Passanten am Würzburger Barbarossaplatz hat ein Mann am Freitagabend gegen 17 Uhr drei Menschen getötet und sechs weitere schwer verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen