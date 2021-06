Drei Tote und mehrere Schwerverletzte nach Messerattacke in Würzburg

Ein Mann sticht mit einem Messer auf Passanten ein. Drei Menschen sterben, bis zu 15 werden teils schwer verletzt. Der Täter wird angeschossen. Das Motiv ist noch völlig unklar

Bei einem Amoklauf in der Würzburger Innenstadt hat ein Mann am Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet und bsi zu 15 weitere teils schwer verletzt. Der Täter wurde laut Polizei angeschossen und in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe der Bluttat sind bislang noch völlig unklar.

Gegen 17 Uhr bricht auf einmal Panik am zentralen Barbarossa-Platz in der Würzburger Innenstadt aus. Ein Mann attackiert mit einem Messer scheinbar wahllos Passanten. Nach ersten Augenzeugenberichten versuchen Passanten, den bewaffneten Täter zu überwältigen. Schreie sind zu hören.

Messerattacke in Würzburg: Drei Tote nach Amoklauf

11 Bilder Amoklauf in Würzburg: Bilder vom Großeinsatz Foto: Thomas Obermeier, Fabian Gebert

Kurz darauf tönen die ersten Martinshörner durch das Würzburger Zentrum. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr rücken zu einem Großeinsatz aus. Der Tatort wird großräumig abgesperrt. In den Straßen sind unzählige Krankenwagen und Polizeifahrzeuge unterwegs. Die Verletzten werden auf verschiedene Krankenhäuser verteilt. Auch Oberbürger Christian Schuchardt (CDU) eilt zum Einsatzort. Gerüchte um einen möglichen zweiten Täter machen die Runde. Plötzlich fallen Schüsse.

Wie die Polizei später bekannt gibt, haben Polizeibeamten den Täter ins Bein geschossen und danach in Gewahrsam genommen. Die Ermittler geben Entwarnung: Sie gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Einzeltäter aus. Nach der Festnahme des Täters sei die Lage unter Kontrolle, die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Dennoch bleibe die Polizei mit starken Kräften vor Ort. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kommt noch am Abend nach Würzburg.

Polizei bittet: Keine Videos von Messerattacke in Würzburg teilen

Nähere Auskünfte zum Amokläufer will die Polizei zunächst nicht geben. Ein Augenzeuge berichtet sichtlich schockiert, dass er gesehen hat, wie der Täter einen Passanten mit dem Messer angegriffen hat. Obwohl die Polizei darum bittet, keine Fotos oder Videos zu veröffentlichen, machen in den sozialen Netzwerken rasch erste Videosequenzen die Runde.

Auf den Aufnahmen ist ein dunkelhäutiger junger Mann mit einem langen Messer zu sehen und Passanten, die versuchen, ihn zu stoppen. Er ist barfuß. Ein Mann ruft in einem Video: „Der hat gerade eine Frau abgestochen.“ Einige Männer werfen Klappstühle nach dem Angreifer.

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.