Neue Panne bei Corona-Tests: Rund 10.000 Menschen sind betroffen

Erneut gibt es in Bayern Probleme bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen.

Ergebnisse der Teststationen an bayerischen Flughäfen werden verzögert zugestellt. Als Grund nennt das Landesamt für Gesundheit Probleme beim Dienstleister.

Rund drei Wochen ist es her, dass die Staatsregierung Pannen bei Corona-Tests von Reiserückkehrern in Bayern einräumen musste: Mindestens 900 positiv getestete Urlauber waren in ihre Heimat zurückgekehrt ohne zu wissen, dass sie das Coronavirus in sich trugen und andere anstecken konnten.

Jetzt gibt es erneut Probleme bei der Übermittlung von Test-Ergebnissen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilt, wurden die Resultate von Corona-Tests an bayerischen Flughäfen in den vergangenen Tagen mit Verzögerung zugestellt. Eigentlich sollen die Getesteten innerhalb von 48 Stunden über ihre Ergebnisse informiert werden.

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen. Das sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag in München.

Erneute Testpanne in Bayern: LGL sieht Schuld für Verzögerungen bei Dienstleister Ecolog

Die Schuld für die Panne liegt nach Angaben des LGL beim Diensttleister Ecolog. Zwar untersuchen die Labore die eingesandten Proben innerhalb der vereinbarten Fristen. Seit vergangenem Samstag gebe es jedoch "wachsende Rückstände bei der Befundübermittlung", wie nun im Rahmen des regelmäßigen Controllings festgestellt worden sei. Wie das LGL erklärte, liegen die Gründe für die Verzögerung nach Angaben von Ecolog "an einem technischen Schnittstellenproblem in der Datenverarbeitung".

Bei der Zuordnung von Probendaten zu Personendaten gebe es allerdings keine Probleme. Ecolog betont, dass die Übermittlung von Befunden zwar derzeit eingeschränkt, aber kontinuierlich erfolge.

Test-Probleme in Bayern sollen bis Freitagmittag behoben sein

Der Dienstleister wurde nach Angaben des LGL "nachdrücklich aufgefordert", die Befunde schnellstmöglich zu übermitteln. Ecolog habe zugesichert, die Probleme bis Freitagmittag zu beheben.

Wie lange die Getesteten konkret auf ihre Ergebnisse warten mussten, teilte das Landesamt nicht mit. Am Freitagvormittag war zudem noch unklar, wie viele Menschen von der Panne betroffen sind. (sli)

