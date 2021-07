Psychologie

11:48 Uhr

Mit Thalassophobie wird Schwimmen zum Albtraum

Eine junge Frau treibt im Starnberger See im Wasser. Was für die meisten nach einer entspannten Runde im See aussieht, löst in Menschen mit Thalassophobie Angst und Schrecken aus.

Plus Was für die einen ein lustiger Tag am Badesee oder im Meer ist, kann für Menschen mit Thalassophobie zum Horror werden. Sie fürchten das Unbekannte in der Tiefe.

Von Lara Schmidler

Am Rand eines Stegs zu stehen, hinaus aufs Meer zu blicken und die salzige Luft einzuatmen, kommt wohl für viele Menschen einem perfekten Moment sehr nahe. Kein Wunder: Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Aussicht auf das scheinbar endlose Blau beruhigend auf das menschliche Gehirn wirkt – zumindest bei den meisten. Anders geht es Jessica Hofmann aus Augsburg. Was andere Menschen entspannen lässt, löst bei ihr Unruhe, ja sogar Panik aus, sie bekommt das Gefühl, ins Wasser gezogen zu werden. Sie hat Thalassophobie, Angst vor offenen Gewässern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen