Tödliche Attacke im Allgäu: Mann ersticht Ehefrau im Linienbus

In einem besetzten Linienbus in Obergünzburg im Ostallgäu greift ein 37-Jähriger am Montag eine Frau mit einem Messer an. Er verletzt die 27-Jährige so schwer, dass sie am Abend stirbt.

In einem besetzten Bus in Obergünzburg im Allgäu geht ein Mann auf eine Frau los. Er verletzt sie so schwer, dass sie am Abend im Krankenhaus stirbt. War es eine Beziehungstat?

Ein schreckliches Verbrechen ereignete sich am Montag in Obergünzburg: In der Ostallgäuer Gemeinde hat ein Mann am frühen Montagnachmittag eine Frau mit einem Messer angegriffen und getötet. Der Tatort war ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus. Der 37-jährige Täter wurde nach einer kurzen Fahndung in der Nähe des Ortes gefasst.

Der Ort Obergünzburg befindet sich an diesem Montagnachmittag im Ausnahmezustand: Die Kemptener Straße ist auf einer Länge von etwa einem Kilometer gesperrt, es sind ein halbes Dutzend Polizeiautos und mehrere Rettungsfahrzeuge vor Ort. Darüber kreist ein Rettungshubschrauber. Am Ortseingang von Obergünzburg in Richtung Immenthal steht ein Bus an der rechten Straßenseite, obwohl es dort weder eine Haltestelle noch einen Seitenstreifen gibt. Auf der Straße ist ein Blutfleck zu erkennen. Außerdem liegen zusammengeknüllte Stoffstücke auf der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Überbleibsel der Reanimation des 27-jährigen Opfers.

Bluttat im Allgäu: Frau stirbt im Krankenhaus

Der Linienbus am Ortseingang ist nach Polizeiangaben der Tatort. Die Frau, die dort attackiert wurde, schwebe in akuter Lebensgefahr, sagt Polizeisprecher Michael Hämmer am Montagnachmittag: „Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.“ Am Montagabend gibt die Polizei die traurige Nachricht bekannt, dass die Frau im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben ist.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen „männlichen Einzeltäter“, sagt Hämmer vor Ort. Der Mann wird kurz nach der Tat gefasst. Nach Zeugenangaben war er unmittelbar nach der Tat zu Fuß geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften führt zur vorläufigen Festnahme des 37-Jährigen, der als dringend tatverdächtig gilt und südlich des Ortes gestellt wird. Er lässt ein Messer im Bus zurück.

37-Jähriger attackierte seine Frau bereits im vergangenen November

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich nach Polizeiangaben um eine Beziehungstat gehandelt haben. Das Opfer und der Tatverdächtige lebten getrennt von einander. Beide hatten unterschiedliche Wohnsitze. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt: Er attackierte bereits im November vergangenen Jahres seine getrennt von ihm lebende Frau. Beide sind angeblich afghanische Staatsangehörige.

Im Bus befinden sich zur Tatzeit noch weitere Personen, die die Polizei nun als Zeugen vernehmen wird. Kriseninterventionsteams betreuen die Fahrgäste und den Fahrer. Polizeibeamte aus Kaufbeuren und Marktoberdorf sind mehrere Stunden lang im Einsatz, ebenso zahlreiche Rettungskräfte. Auch die Spurensicherung untersuchte den Bus und den Blutfleck auf der Straße. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt.

