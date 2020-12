vor 16 Min.

Verstoß gegen Ausgangssperre in Bayern kostet mindestens 500 Euro

Markus Söder informierte heute über den Corona-Lockdown in Bayern. Eine Neuigkeit: die Höhe des Bußgeldes bei Verstößen gegen die Ausgangssperre.

Wer ab Mittwochabend 21 Uhr ohne triftigen Grund in Bayern auf der Straße unterwegs ist, muss mindestens ein Bußgeld von 500 Euro zahlen. Das Kabinett hat am Montag in seiner Sitzung in München eine entsprechende Erweiterung des Bußgeldkatalogs beschlossen. "Wir machen eine Ausgangssperre ab 21 Uhr für ganz Bayern", sagte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU).

Es sei wichtig, den Lockdown ernst zu nehmen und die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen bayernweit über 200 liege, sei Bayern letztlich flächendeckend ein Hotspot. Dies zeige, wie wichtig die Ausweitung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkung sei.

Besonders harter Corona-Lockdown in Bayern

Am Sonntag hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Regeln bundesweit zu verschärfen. Deutschlandweit beginnt am 16. Dezember ein Lockdown, bei dem unter anderem Schulen und Kitas geschlossen werden. Außerdem dürfen nur die Läden für den täglichen Bedarf geöffnet bleiben - darunter Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Alle Details zu den bundesweiten Regeln lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Deutschland.

Markus Söder kündigte nach dem Beschluss von Bund und Ländern an, dass Bayern die verschärften Corona-Maßnahmen "maximal" umsetzen werde. Im Freistaat werden die Einschränkungen sogar darüber hinaus gehen: Ab dem 16. Dezember gilt in ganz Bayern von 21 bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre.

Nach den Beratungen des Kabinetts am Montag sprach Markus Söder am Montagmittag bei einer Pressekonferenz vor der Presse. Zusammen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Kultusminister Michael Piazolo und Sozialministerin Carolina Trautner erklärte er, wie Bayern den Lockdown genau umsetzen wird.

Die Pressekonferenz wurde unter anderem hier im Live-Stream übertragen: zur Seite von bayern.de. (sge/axhe/dpa)

