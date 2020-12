vor 46 Min.

Bund und Länder ziehen die Notbremse: So kam es zum harten Lockdown

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten fahren das Land ab Mittwoch herunter – mit offenem Ende. Der Wirtschaft sind neue Milliardenhilfen in Aussicht gestellt.

Von Christian Grimm

Bund und Länder ziehen die Notbremse ohne zu wissen, wann sie wieder gelockert werden kann. Ab Mittwoch werden auch Kindergärten, Schulen und die meisten Geschäfte geschlossen, um das Coronavirus wieder in den Griff zu bekommen. Kneipen, Gasthäuser, Hotel, Fitnessstudios und Museen bleiben weiter zu.

Die vor nicht einmal zwei Wochen beschlossene Lockerung der Kontaktverbote zwischen Weihnachten und Neujahr haben Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten wieder kassiert. Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit wird verboten. Das Christfest und Silvester dürfen nur im engsten Kreis gefeiert werden. Während der Christmette darf nicht gesungen werden. Der Verkauf von Feuerwerk wird verboten. Zunächst bis zum 10. Januar gelten die am Sonntag beschlossen Zwangsmaßnahmen.

Corona-Konferenz: Die Länder waren sich einig, dass gehandelt werden muss

Merkel wollte keine Hoffnung verbreiten, dass sie danach aufgehoben werden können. „Solange wir nicht eine gewisse Herdenimmunität durch das Impfen haben, werden wir immer unter diesen Bedingungen leben“, sagte sie nach einer kurzen Telefonschalte mit den Länderchefs. Mehrere Ministerpräsidenten sehen es genauso.

Anders als in den zurückliegenden Wochen war für die scharfe Antwort des Staates auf die rasant kletternden Infektionszahlen keine stundenlange Diskussion nötig. Die Länder waren sich einig, dass gehandelt werden muss. Merkel musste dieses Mal nicht die strenge Mahnerin geben. Umstritten war lediglich, ob Kindergärten geöffnet bleiben könnten. Berlin, so verlautete aus Kreisen des Senats, will die Kitas nicht zumachen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) begründete den Beschluss in dramatischen Worten. „Heute ist die Lage anders, denn Corona ist außer Kontrolle geraten“, sagte er. „Die Lage ist wieder fünf vor zwölf.“ Der Erreger hat sich zuletzt durch den ganzen Freistaat gefressen. Ganz Bayern ist nun ein Hotspot mit vielen Infektionen in allen Regionen. Und das trotz der bestimmten Rhetorik Söders, der sich seit Monaten als entschiedener Corona-Bekämpfer präsentiert. Auch im Nachbarland Baden-Württemberg färbt sich die Corona-Karte tief rot. „Anders geht es nicht, deshalb fahren wir das öffentliche Leben im Land runter, und das ziemlich radikal“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Im März wird im Südwesten ein neuer Landtag gewählt und Kretschmann versucht – ähnlich wie Söder – als Krisenmanager die Wähler von sich zu überzeugen.

Lockdown bis 10. Januar: Kindergärten, Schulen und Geschäfte müssen schließen

Die verschärfte Seuchenpolitik greift erst ab Mittwoch, weil die Länder sie noch per Verordnung erlassen müssen. Außerdem sollten Familien und der Handel wenigstens zwei Tage Zeit bekommen, um sich auf die Situation vorbereiten zu können. In Kindergärten und Schulen wird es eine Notbetreuung für die Kinder geben, deren Eltern in unverzichtbaren Berufen arbeiten.

Den von der Schließung mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft betroffenen Unternehmen hat die Bundesregierung Unterstützung zugesagt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will dafür bis zu elf Milliarden Euro bereitstellen. Anders als bei den bisherigen November- und Dezemberhilfen sollen aber nicht mehr bis 75 Prozent des Umsatzausfalls durch den Staat ausgeglichen werden. Vorgesehen ist nun, dass je nach Stärke des Erlöseinbruchs bis zu 90 Prozent der Fixkosten übernommen werden, zum Beispiel Mieten, Pachten und Kreditzahlungen. Maximal gibt es eine halbe Million Euro. „Das Virus feiert keine stillen Weihnachten“, meinte Scholz. Es gehe darum, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden und zugleich die Lebensleistung von Unternehmern und ihren Angestellten zu schützen.

Dem Handelsverband HDE gehen die geplanten Hilfen der Bundesregierung nicht weit genug. „Die bisher vorgesehenen Gelder reichen bei weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern.“ Der bekannte Wirtschaftsprofessor Clemens Fuest hält die verschärfte Seuchenpolitik zwischen den Jahren für richtig. „Der harte Lockdown über Weihnachten ist auch wirtschaftlich richtig, weil über Weihnachten viele Betriebe und die Schulen ohnehin zu sind“, sagte der Präsident des Münchner ifo-Instituts.

Angela Merkel: "Wir haben jetzt einen langen Weg vor uns"

Die scharfen Einschnitte in das öffentliche Leben sind die Folge der sich seit Wochen verschärfenden Pandemielage. Am Sonntagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) über 20.000 neue Corona-Infektionen und 321 neue Todesfälle. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch knapp 18.000 Neuansteckungen und 255 Todesfälle gewesen. Am vergangenen Freitag war der bisherige Höchststand mit knapp 30.000 Neuinfektionen und 598 Toten erreicht worden. Am Wochenende sind die Zahlen des RKI für gewöhnlich niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln und weniger getestet wird.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 25 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. - WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. - zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. - erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. - Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage.

Februar 15.2. - Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. - Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. - erster Coronavirus-Todesfall in den USA.

März 9.3. - Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. - WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. - USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. - CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. - Merkel: wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. - Bund und Länder: ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. - UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. - NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. - DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. - Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. - Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. - Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. - Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. - Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. - Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. - Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. - Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. - Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. - Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. - IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. - Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. - Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag.

April 2.4. - Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. - Kreise: zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. - Corona-Infektion: britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. - Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. - Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. - Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. - Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. - Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. - Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. - Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. - Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an.

Mai 5.5. - Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. - Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. - Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. - Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. - Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. - Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni.

Juni 9.6. - Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. - Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. - Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. - Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. - Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. - EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. - Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus.

Juli 3.7. - Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. - Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. - Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. - Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. - Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise.

August 11.8. - Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. - Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. - Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten.

September 29.9. - Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. - Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern.

Oktober 2.10. - US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. - Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. - Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. - Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. - Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. - Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. - RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. - Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. - CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. - Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. - Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen.

November 2.11. - Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. - Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. - Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. - Bund und Länder appellieren: keine privaten Feiern mehr

18.11. - Bundestag beschließt Änderungen am Infektionsschutzgesetz 25.11. - Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. - Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. - Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen.

Dezember 1.12. - Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. - Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu. (dpa)

Die Kanzlerin rechnet nicht damit, dass die Corona-Zahlen schon in den kommenden Tagen sinken. Sie verwies darauf, dass strengere Maßnahmen mit einer Verzögerung von zehn Tagen ihre Wirkung entfalten. „Wir haben jetzt einen langen Weg vor uns“, sagte Merkel. Hoffnung macht ihr, dass in Nachbarländern der harte Lockdown die Ausbreitung der Seuche verlässlich eingedämmt hat. FDP-Chef Christian Lindner warf Bund und Ländern vor, in den letzten Wochen kein Konzept zum Schutz der Alten und Kranken entwickelt zu haben. Er forderte „eine dauerhaft durchhaltbare Strategie“ in der Pandemie-Bekämpfung. „Unsere Sorge ist, dass wir uns sonst von einem Lockdown zum nächsten hangeln.“

Alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem Live-Blog.

