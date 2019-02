vor 3 Min.

Volksbegehren "Rettet die Bienen" erfolgreich: So geht es jetzt weiter Bayern

Für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" wurden laut Initiatoren bereits genügend Unterschriften gesammelt. Wann steht das offizielle Ergebnis fest?

Von Veronika Lintner

Das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" hat bereits genug Unterschriften gesammelt, das wurde aus Initiatoren-Kreisen mittlerweile bestätigt. "Wir haben wirklich einen ganz großen Rückenwind", hatte die Beauftragte des Volksbegehrens, Agnes Becker (ÖDP), am Montag in München gesagt.

Landeswahlleiter veröffentlicht offizielles Ergebnis am Donnerstagnachmittag

Bis Dienstagmittag hätten sich bereits mehr als eine Million Menschen in Unterschriftenlisten eingetragen, verlautete aus Kreisen der Initiatoren. Diese Summe ergibt sich demnach aus den bereits vorliegenden Rückmeldungen von Städten und Gemeinden. Offiziell ist das Ergebnis aber noch nicht - die offiziellen Zahlen will der Landeswahlleiter am Donnerstag vorlegen. Und die könnten am Ende sogar noch deutlich höher liegen, da viele Kommunen in der Übersicht der Initiatoren noch fehlten. Die Landkreise müssen die endgültigen Ergebnisse bis 12 Uhr an den Landeswahlleiter melden, wie ein Sprecher des Statistischen Landesamts unserer Redaktion sagte. Man rechne damit, dass am frühen Nachmittag das Gesamtergebnis vorliegt.

Hintergrund zum Volksbegehren "Rettet die Bienen!" 1 / 6 Zurück Vorwärts Das Volksbegehren hat zum Ziel, bis 2025 mindestens 20 Prozent und bis 2030 mindestens 30 Prozent landwirtschaftlich genutzte Fläche gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus zu bewirtschaften.

Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege sollen in Lehr- und Bildungspläne sowie pädagogische Aus- und Fortbildung mit aufgenommen werden.

Mögliche Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich soll es zukünftig nicht mehr geben. Bei Beleuchtung sollen die Auswirkungen auf die Insektenfauna und Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden.

Ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope soll erschaffen werden, das bis zum Jahr 2023 mindestens 10 Prozent Offenland und bis 2027 mindestens 13 Prozent Offenland der Landesfläche umfasst.

Pestizideinsatz in Naturschutzgebieten, gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich geschützten Biotopen, außerhalb von intensiv genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen, soll verboten werden. Von Fall zu Fall kann die Naturschutzbehörde einen Einsatz dieser Mittel zulassen.

Das Volksbegehren beginnt am 31. Januar und endet am 13. Februar. Es braucht 10 Prozent aller Wahlberechtigten, um erfolgreich zu sein.

Nach Angaben der Initiatoren und Bündnispartner hat das Volksbegehren die nötige Zehn-Prozent-Hürde sehr deutlich übersprungen. Man steuere womöglich sogar auf einen neuen Rekord zu, erklärten Vertreter des Bündnisses am Mittwochabend in München. Die Beauftragte des Volksbegehrens, Agnes Becker (ÖDP), nannte im Bayerischen Fernsehen - als vorläufige Zahlen - eine Beteiligung von 16 bis 17 Prozent der Wahlberechtigten.

Was sind die Kernforderungen des Volksbegehrens?

Entgegen des Titels geht es um weit mehr als nur um den Schutz der Bienen. Die Kernforderungen sind: Hecken, Bäume und kleine Gewässer sollen in der Landwirtschaft erhalten bleiben, blühende Randstreifen an allen Bächen und Gräben geschaffen werden, einzelne Lebensräume zu Biotopverbünden zusammengeschlossen werden, der Pestizideinsatz soll deutlich sinken und der Anteil der Biobetriebe soll gesteigert werden. Derzeit gibt es etwa zehn Prozent ökologisch bewirtschaftete Fläche, 2030 sollen es 30 Prozent sein.

Wie reagiert die Regierung auf den Erfolg von "Rettet die Bienen"?

Ministerpräsident Markus Söder reagierte bereits vor Ende des Volksbegehrens auf den erwarteten Erfolg: Er kündigte am Montag einen runden Tisch und ein umfassendes Gesetz für mehr Natur- und Artenschutz an. Dieses will er unabhängig vom Ausgang des Volksbegehrens schon bis zum Frühsommer vorlegen.

Die Initiatoren des Volksbegehrens bekräftigten, sie seien jederzeit gesprächsbereit. Messlatte müsse aber der Gesetzentwurf des Volksbegehrens sein. "Drunter werden wir nicht gehen", sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann. Über noch mehr Artenschutz und noch mehr Naturschutz könne man aber immer reden.

Wie geht es mit "Rettet die Bienen" nun weiter?

Hat das Volksbegehren die Marke von zehn Prozent tatsächlich überschritten, wird der Gesetzesvorschlag der bayerischen Staatsregierung vorgelegt. Innerhalb von vier Wochen muss sie Position beziehen und das Begehren dem Landtag vorlegen. Dem Parlament verbleiben drei Monate Zeit, das Volksbegehren zu behandeln. Dann gibt es drei Optionen:

Der Landtag nimmt die Gesetzesvorlage unverändert an, dann wird sie zum Gesetz.

Lehnt er das Volksbegehren ab, findet innerhalb von drei Monaten ein Volksentscheid über den Gesetzesentwurf statt. Der Landtag kann dabei einen eigenen, alternativen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.

Das Parlament kann aber auch die Rechtsgültigkeit des Begehrens anzweifeln. Damit wird das Volksbegehren zu einem Fall für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof.

Ein Rechtsurteil dieser Art sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen: 2018 stoppten die Verfassungsrichter ein angestrebtes Volksbegehren gegen Flächenverbrauch ("Betonflut eindämmen"), noch bevor es überhaupt beginnen konnte. 48.000 Bürger hatten sich für eine Begrenzung des Flächenverbrauchs auf fünf Hektar pro Tag ausgesprochen – doch die Justiz schmetterte den Antrag ab. Die Begründung: formale Fehler. Die Gesetzesvorlage sei nicht konkret genug ausgestaltet. Außerdem verwies das Gericht auf "konkurrierende Interessen des öffentlichen Wohls", zwischen dem Naturschutz und, unter anderem, dem Bedarf an ausreichenden Flächen für neuen Wohnraum.

Welche Volksbegehren gab es bislang in Bayern?

"Rettet die Bienen" ist das 21. Volksbegehren in Bayern seit der Einführung dieser Form der direkten Demokratie-Ausübung im Jahr 1946. Acht Begehren waren erfolgreich, fünf wurden am Ende auch zum Gesetz. Immer wieder sperrte sich der Landtag gegen die Gesetzesvorschläge, sodass es zum Volksentscheid kam. Bis zum Jahr 2013 – da nahm das bayerische Parlament ein Volksbegehren an. Das Resultat: die Abschaffung der Studiengebühren. Mehr als 1,3 Millionen Menschen beteiligten sich damals am Volksbegehren. Ähnlich viele Bürger lockte nur das Nichtraucherschutz-Volksbegehren 2009 zur Abstimmung. (mit pwe, lare, dpa)

