12:12 Uhr

Frühling in Bayern: Der kälteste April in diesem Jahrhundert

Plus Niedrige Temperaturen, Wolken, Regen: Der Frühling in Bayern ist bisher deutlich zu kalt. Woran das liegt und wann es endlich wärmer wird.

Von Stephanie Sartor

Wenn man Jürgen Schmidt so zuhört, fröstelt es einen ein bisschen. Vor allem, wenn er plötzlich einen Satz sagt, der die ganze Tragweite dieses Wetter-Wahnsinns deutlich macht: „Dieser April war in Augsburg der kälteste in diesem Jahrhundert.“ Das sitzt.

